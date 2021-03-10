HI-FU ile yüz liftingi nedir?

Burada en çok dikkat etmemiz gereken nokta hep söylediğimiz gibi “Tedavinin asıl amacı ne?” ve “Benim için gerekli olan tedavi ne?” sorularının cevabını bulmak. Her hafta çok duyduğunuz popüler tedavileri mercek altına yatırmaya karar verdik.

Bunlardan biri HI-FU. Estetik cerrahi veya medikal estetiğe biraz ilginiz varsa sürekli duyarsınız. Hele ki günümüzde son dönemde yine en fazla popülerleşen uygulamalardan biri.

HI-FU odaklanmış ses dalgaları anlamına gelir. Yoğunlaştırılmış ses dalgalarının yarattığı kontrollü travma ile derin dokuda yüzün gerilmesini sağlayan bir yöntemdir. Özellikle yanak inceltme, lifting ve gıdı toparlama başta olmak üzere tüm yüz bölgesinde uygulanabilmektedir.

Çevresel faktörler, yoğun iş temposu ve belli bir yaştan sonra cildin elastikiyet kaybı kaçınılmazdır. HI-FU ağrısız ve acısız bir şekilde sosyal hayatı etkilemeden cildin kaybettiği volümü geri kazandıracak ve lifting sağlayacak olan bir ameliyatsız yüz germe uygulama yöntemidir. Ancak tabii ki 50 yaş üzeriyseniz ciddi bir deri fazlası ve sarkmanız varsa bu tedaviden mucize bekleyemezsiniz. Zaten öyle olsa unutmayın cerrahi tedavilere ihtiyacımız kalmaz. Aynı sonucu ameliyatsız alabilsek neden neşter altına yatalım değil mi? Bu tip tedavilerde sonuç gerçekten ihtiyacı olan hastalarda %50-60 gibidir. Belli bir maliyeti de olan bu tedavileri ancak hekim tarafından size ‘tam uygunsunuz’ denildiğinde yaptırmalısınız.



Çene bölgesinde gevşeklik ve sarkma, yanak sarkması, ağız köşelerinin aşağıya doğru dönmesi, boyun ve göz çevresinde sarkmış cilt, kaşlarda düşüklüğün giderilmesi hedef tedavilerdendir. İşlemden 15-30 gün sonra PRP, yüz mezoterapisi, dolgu ve botoks yapılarak işlemin sonuçları çok daha iyi hale getirilebilir. Tek seans uygulanır. İşlem süresi 30-60 dakikadır. HI-FU tedavisi yüzde kızarıklık, soyulma ve kabuklanma yapmaz. Bu yüzden uygulamadan hemen sonra normal hayata dönülebilir. İşlem sonrası makyaj yapmakta sakınca yoktur.

HI-FU yönteminin diğer tarafı da genelde yılda ya da iki yılda bir yapılır. Cilt bakımı gibi çok masum bir tedavi değildir. Özellikle toparlama için çalışıldığından dokularımızda da yapışma ve toparlanma olacağı için özellikle yakın zamanda yüz germe gibi ameliyatlar planlanıyorsa çok önerilmez. Bu tedavi ciddi bir tedavidir ve kesinlikle doktorsuz uygulanmaz.