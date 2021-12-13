Evde doğru cilt bakımı rutini nasıl yapılır?

Cilt bakım rutini kişiye özeldir

Kişisel ihtiyaçlara uygun ve etkili cilt bakımı sayesinde cilt kolaylıkla temizlenebilir. Cilt bakımında yapılan en büyük hata, cilt tipini tanımadan ve cildin asit düzeyine uygun olmayan temizleyiciler kullanmaktır. Bu şekilde yapılan cilt bakımı cildi iyileştirmekten ziyade sadece cilde zarar verecektir.

İlk adım: Cilt tipini doğru belirlemek

Doğru bir cilt bakım rutininin en önemli adı cilt tipine uygun ürünler kullanmaktır. Herkes için genel olarak geçerli olan kural, kullanımdan sonra gergin ve kuru hissettirmeyen ürünleri tercih etmektir.

Kullanılacak ürün kişinin cilt tipine uygun olsa da kişinin yaşadığı hastalığa göre karar verilmelidir. Yaygın bir hata, yağlı cilde sahip kişilerin cildini nemlendirmekten kaçınmalarıdır. Her cilt tipi neme ihtiyaç duyar. Yağlı cilde sahip kişiler cilt tipine uygun ürünleri tercih etmelidir. Kuru cilt daha fazla neme ihtiyaç duyabilir. Profesyonel bir dermatolog tavsiyesi üzerine hyaluronik asit içeren bir krem kullanabilirler.

Her ürün sizin ürününüz olmayabilir

Cilt bakım ürünlerinin fiyat aralığı oldukça geniştir. Ancak pahalı ürünlerde cildiniz için kötü olabilir ve hatta birçok soruna neden olabilir. Bu nedenle bir ürün seçerken fiyat veya marka değil, içerik ve size uygunluğunu göz önünde bulundurmalısınız.

Ürün ne kadar doğal içerik içerirse, cilt tahrişi riski o kadar düşük olur. Alacağınız ürünler için önerim; nemlendirici ürünlerde hyaluronik asit içeren ürünleri ve yaşlanma karşıtı kremlerde ise shea yağı içeren ürünleri tercih ediyorum. Özellikle paraben ve parfüm içeren ürünlerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Cilt bakımının olmazsa olmaz güneş kremi

Güneş ışığı sağlık için iyidir, ancak zararlı güneş ışığı cilt lekelerine ve yaşlanma sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle ister cilt bakımı sonrası ister günlük yaşamda güneş kremi kullanma alışkanlığını geliştirmelisiniz.

Cilt bakım rutinlerinde kullanılan ürünler düzenli olarak değiştirilmelidir. Antioksidanları güneş koruyucu ile birlikte kullanmak, istenilen bölge konusunda profesyonel bir dermatolog ile karar vererek başlayabilir. Cilt bakımında saptanan benler takip edilmeli, değişiklik varsa dermatoloğa başvurulmalıdır.