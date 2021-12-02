Evde cilt bakımı: Güneş koruyucu krem dosyası

Düzenli güneş koruyucu kullanılmaması nelere sebep olur?

Kırışıklıkların artması, derinleşmesi: Güneşte korumasız uzun süre kalmak kırışıklıklara neden olabilir. Kırışıklıklara ek olarak zararlı ışınlara maruz kalmak da cilt kanserine neden olabilir.

Cilt lekeleri: Cilt güneşte leke oluşturmaya hazırdır. Güneş kremi sürülmeden güneşe maruz kalındığında farklı boyut ve renklerde lekeler oluşabilir. Boyama sorunları kan damarlarının daha sonra yırtılmasına neden olabilir.

Güneş yanıkları her mevsim olabilir

Güneş yanığı yaz ve kışın meydana gelebilir. Özellikle beyaz tenli kişilerde güneş yanığı sonrası daha fazla ağrı hissedilebilir. Güneş yanığı önlenmezse cilt kanserine dönüşebilir. Güneş ışığı cildimize ve sağlığımıza zararlı olabileceği gibi faydalı da olabilir. Bu nedenle her yaşta ve her mevsim korunmalıdır. Düzenli güneş koruyucu kullanımı zararlı güneş ışığının zararlı etkilerini azaltabilir ve cilt problemlerini önleyebilir. Güneşten en çok etkilenen yerlerden biri dudaklardır. Güneşe maruz kalan ve ıslak olmayan dudaklarda "çiftçi dudağı" hastalığı görülür. Dudaklar kuru ve çatlamış. Önlemek için düzenli olarak su içmeniz ve nemlendirmeniz gerekir.

Doğru güneşlenmek için bunlara dikkat!

Güneşin faydalı ışınları cildimiz ve bağışıklık sistemimiz için çok önemlidir. Bu ışınlardan yararlanmak için yapılması gerekenler;

11:00 ile 15:00 saatleri arasında güneşe çıkmamak gerekir.

Güneş kremi dışarı çıkmadan yarım saat önce kullanılmalıdır.

Hafif ve terletmeyen giysiler tercih edilmelidir.

Geniş bir şapka veya güneş gözlüğü takmalıdır.

Güneşe çıktığınızda sık sık su için.

4 mevsim boyunca her gün güneş kremi sürülmesi gerektiği unutulmamalıdır.