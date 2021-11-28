Evde cilt bakımı: Bitkisel maskelere dikkat!

Hassas ve kırmızı ciltler için kullanmayı planladığınız maskeler veya bitkisel ürünler hakkında dermatoloğunuza danışmanız daha güvenlidir. Özellikle güneş lekelerini tedavi etmek için kullanılan bitkisel maskeler cilt üzerine hasara yol açabilir. Sirke, limon suyu, yoğurt, aloe vera, Hindistan cevizi yağı ve zerdeçal beyazlatıcı özelliği olan doğal maddelerdir. Bu maddeler yaz aylarında doğrudan cilde uygulandıklarında alerjik reaksiyonlara bağlı olarak ciltte koyulaşmalara da neden olabilirler.

En sık yapılan hatalar

Sodyum bikarbonat olarak da bilinen kabartma tozu, peeling yapısına rağmen cildiniz için son derece zararlıdır. Karbonatın pH'ı 9'dur. Cildin koruyucu tabakasını yok etse de yüzünüzü hassaslaştırır ve cildin kendini yenileme sürecini yavaşlatır. Cilt bakımına uygun olmayan bitkisel yağlar, vücutta kullanılsa bile yüzde kullanıma uygun olmayabilir. Asit nedeniyle yanma ve akne gibi rahatsızlıklara neden olabilecek yağlar kullanırken bir cilt uzmanına danışılması gerekir.

Maske hazırlarken dikkat edilmesi gereken önemli nokta, ilgili bitki ve yiyeceklere pestisit uygulanmamış olmasıdır. En güvenilir yöntem bahçemizde ve saksınızda üretim yapmaktır. Bu mümkün değilse sertifikalı bir ürün tercih edilebilir. Maske çok sık uygulanırsa cilde zarar verebilir. Çok fazla maske cildin doğal dengesini bozar, aşırı hassas cilde neden olur ve cildin bağışıklığına zarar verir. Özellikle soyulabilir maskeler, düzenli kullanım cilt kuruluğuna ve kılcal damarların artmasına neden olabilir.

Bu sebeple evde maske yapmadan önce mutlaka alanında uzman kişilerle görüşüp kanıtlanmış ve cildinize uygun tarifleri uygulayınız.