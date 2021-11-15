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GeriŞehnaz Askeroğlu Evde cilt bakımı: Antioksidan dosyası
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Haberler>Yazarlar>Şehnaz Askeroğlu>Evde cilt bakımı: Antioksidan dosyası
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
15.11.2021 - 17:17 |  Son Güncelleme:

Evde cilt bakımı: Antioksidan dosyası

Şehnaz Askeroğlu
Şehnaz Askeroğlu
Güzellik Danışmanı
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Şehnaz Askeroğlu
Şehnaz Askeroğlu
Evde cilt bakımı: Antioksidan dosyası

Vücutta meydana gelen metabolik olaylar sonucu oluşan bazı atıklar ve yan ürünler; biyokimyasal düzeyde hücre ve doku bütünlüğünü sağlayan yapısal ürünleri, enzimleri ve gen ürünlerini yok edebilir. Bu duruma neden olan zararlı maddelere oksidatif hasar (oksidatif stres), reaktif oksijen serbest radikalleri veya oksidanlar denir.

Antioksidan, zararlı etkileri engeller

Aktif oksijen serbest radikalleri; bulaşıcı hastalıklardan kansere, kronik romatizmadan (eklem romatizması gibi) kalp krizlerine kadar çeşitli sağlık sorunlarının gelişiminde önemli etkisi olan bir grup toksik maddeyi ifade eder. Bu maddelerin zararlı etkilerini engelleyerek vücudu koruyan maddelere antioksidanlar denir. Reaktif oksijen serbest radikalleri, hücrelerin moleküler yapısındaki oksijen atomlarını yok ederek ciddi kimyasal hasara neden olabilir. Bu anlamda vücutta bu maddelerin artmasına neden olan durumlar şu şekilde sıralanabilir: İskemi hastalığı, yapay tatlandırıcı kullanımı, fazla işlenmiş gıda tüketimi, sigara – alkol kullanımı ve radyosyona maruz kalınması.

Birçok besinde antioksidan bulunur

Antioksidanlar doğada bitkiler ve bazı hayvanlar tarafından doğal olarak üretilebilir. Bu sayede organizmalar vücutlarını çeşitli sağlık sorunlarından koruyabilirler. Bazı vitaminler insan vücudunda sentezlenemediğinden ve bazı minerallerin düzenli olarak dışarıdan alınması gerektiğinden herkesin antioksidanlar açısından yeterli ve dengeli beslenmesine dikkat etmesi gerekmektedir. Gıdaların haricinde antioksidanlar çeşitli takviye ürünlerle de dışarıdan alınabilir.

Antioksidan bakımından zengin besinler şu şekilde özetlenebilir:

  • Böğürtlen, çilek, ahududu
  • Kahve
  • Sarımsak
  • %85 üzeri bitter çikolata
  • Yeşil çay
  • Portakal, greyfurt
  • Havuç, soğan ve yapraklı sebzeler (ıspanak, lahana)
  • Deniz ürünleri

Antioksidan eksikliği sorunlara yol açabilir

Günlük antioksidan alımının gerekli miktardan az olması; günlük aktif oksijen serbest radikal üretimine göre, kişinin genel sağlık ve fiziksel özelliklerine göre bazı hastalıkların veya mevcut hastalıkların bozulmasına neden olabilir. Bu durumda reaktif oksijen serbest radikallerinin neden olduğu bulaşıcı hastalıkların, eklem romatizması ve lupus gibi romatizmaların, kardiyovasküler hastalıkların, kanser ve diyabetin ve komplikasyonların neden olduğu diğer kronik hastalıkların görülme sıklığı artabilir. Aynı zamanda hasta daha önce tedaviye yanıt vermiş olsa da antioksidan eksikliğinden dolayı tedavi yönteminin etkisinin azaldığı gözlemlenebilir. Bu konuda dengeli ve yeterli beslenin, antioksidanlardan zengin besinlere yer verilmelidir. Bu yeterli olmazsa doktor kontrolünde dış takviyelerden yardım almanız genel sağlığın korunması açısından büyük önem taşır.

 

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Şehnaz Askeroğlu
Şehnaz Askeroğlu
Güzellik Danışmanı
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