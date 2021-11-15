Evde cilt bakımı: Antioksidan dosyası

Antioksidan, zararlı etkileri engeller

Aktif oksijen serbest radikalleri; bulaşıcı hastalıklardan kansere, kronik romatizmadan (eklem romatizması gibi) kalp krizlerine kadar çeşitli sağlık sorunlarının gelişiminde önemli etkisi olan bir grup toksik maddeyi ifade eder. Bu maddelerin zararlı etkilerini engelleyerek vücudu koruyan maddelere antioksidanlar denir. Reaktif oksijen serbest radikalleri, hücrelerin moleküler yapısındaki oksijen atomlarını yok ederek ciddi kimyasal hasara neden olabilir. Bu anlamda vücutta bu maddelerin artmasına neden olan durumlar şu şekilde sıralanabilir: İskemi hastalığı, yapay tatlandırıcı kullanımı, fazla işlenmiş gıda tüketimi, sigara – alkol kullanımı ve radyosyona maruz kalınması.

Birçok besinde antioksidan bulunur

Antioksidanlar doğada bitkiler ve bazı hayvanlar tarafından doğal olarak üretilebilir. Bu sayede organizmalar vücutlarını çeşitli sağlık sorunlarından koruyabilirler. Bazı vitaminler insan vücudunda sentezlenemediğinden ve bazı minerallerin düzenli olarak dışarıdan alınması gerektiğinden herkesin antioksidanlar açısından yeterli ve dengeli beslenmesine dikkat etmesi gerekmektedir. Gıdaların haricinde antioksidanlar çeşitli takviye ürünlerle de dışarıdan alınabilir.

Antioksidan bakımından zengin besinler şu şekilde özetlenebilir:

Böğürtlen, çilek, ahududu

Kahve

Sarımsak

%85 üzeri bitter çikolata

Yeşil çay

Portakal, greyfurt

Havuç, soğan ve yapraklı sebzeler (ıspanak, lahana)

Deniz ürünleri

Antioksidan eksikliği sorunlara yol açabilir

Günlük antioksidan alımının gerekli miktardan az olması; günlük aktif oksijen serbest radikal üretimine göre, kişinin genel sağlık ve fiziksel özelliklerine göre bazı hastalıkların veya mevcut hastalıkların bozulmasına neden olabilir. Bu durumda reaktif oksijen serbest radikallerinin neden olduğu bulaşıcı hastalıkların, eklem romatizması ve lupus gibi romatizmaların, kardiyovasküler hastalıkların, kanser ve diyabetin ve komplikasyonların neden olduğu diğer kronik hastalıkların görülme sıklığı artabilir. Aynı zamanda hasta daha önce tedaviye yanıt vermiş olsa da antioksidan eksikliğinden dolayı tedavi yönteminin etkisinin azaldığı gözlemlenebilir. Bu konuda dengeli ve yeterli beslenin, antioksidanlardan zengin besinlere yer verilmelidir. Bu yeterli olmazsa doktor kontrolünde dış takviyelerden yardım almanız genel sağlığın korunması açısından büyük önem taşır.