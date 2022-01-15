En popüler cilt bakım yöntemi: Hydrafacial

Tek işlem ile canlı, parlak ve temiz bir cilt mümkün

Hydrafacial yöntemi ile derin cilt temizliği, yenileme, nemlendirme ve antioksidan koruma tek seansta gerçekleştirilebilir. Vakum başlığı cildin alt tabakasına kadar temizler, cildi mikroskobik düzeyde soyarak tüm ölü hücrelerden, biriken ve gözeneklerin kapanmasına neden olan fazla yağ ve siyah noktalardan arındırır. Cilt yüzeyindeki küçük çizikler ve kırışıklıklar, mevcut renk farklılıkları ve lekeler, farklı cilt tipleri için hazırlanmış serumlarla tedavi edilebilir. Cildin sağlıklı, genç, canlı ve yumuşak görünmesi için cildin altına antioksidanlar, hyaluronik asit ve protein içeren bir peptit solüsyonu uygulanır. Yüz tedavisi yöntemi tüm prosedürleri tek bir tedavi sürecine entegre ettiği için birçok farklı tedavi süreci kolay, hızlı ve etkili bir şekilde uygulanabilmektedir.

Her mevsim uygulanabilir!

Hydrafacial uygulaması çok basittir. İlk aşamada, tedavi edilecek kişinin cilt tipine uygun bir temizleyici seçilir. Cilt yüzeyini ve gözenekleri yumuşatılır ve cildi vakumla temizlenir. İkinci aşamada cilt tipleri ve sorunlarına özel seçilmiş çözümlerle cilt beslenir. Radyo frekans başlığı sayesinde uygulanan solüsyon cilde iletilir. Bu işlemde kullanılan solüsyon, cildin nemlenmesini, onarılmasını ve yenilenmesini sağlamak için kolajen yapısını harekete geçirebilen peptitler, antioksidanlar ve hyaluronik asit içerir. Bir darbe etkisi yaratmak için bir soğutma başlığı kullanarak solüsyon ciltte tutulur. Son aşamada ise LED tedavisi uygulanarak cilt dokusu uyarılır. Bu işlem gözenekleri sıkılaştırabilir ve uzun süre korunmalarını sağlayabilir. 4 mevsim boyunca her cilt tipine ve her yaştan kişiye uygulanabilen yüz nemlendirme sistemi, mevsim geçiş döneminde cilt üzerindeki dış etkileri en aza indirerek, cildin nem dengesini korur.

Hydrafacial uygulaması her yaştan kadın ve erkek için güvenlidir ve ilk tedavide önemli bir fark yaratır. Genellikle iki haftada bir 4 ila 6 tedavi yapılabilir. Düzenli uygulama ile cildiniz yılın her günü temiz, düzenli, sağlıklı ve canlı görünür.