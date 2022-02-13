En çok tercih edilen işlem: Bella Eyes

Favori işlem: Bella Eyes

Herkesin yüz şekli farklıdır. Bu nedenle yüz şekline uygun ideal göz şeklinde farklılık vardır. Anatomiden dolayı gözler hafif yukarı ve eğik şekildedir. Günümüzde en popüler ve arzu edilen görünüm kalkık ve çekik gözlerdir. Bu gözlere sahip olmanın yolu ise Bella Eyes yönteminden geçiyor.

Daha enerjik bakışlar!

Gözleri ve kalkık gözleri çekik için günümüzde tercih edilen yöntem Bella Eyes işlemidir. Diğer uygulamalara göre daha kolay gibi görünse de aynı zamanda cerrahi bir yöntemdir. Bu nedenle alanında uzman deneyime sahip bir plastik cerrah tarafından yapılmalıdır.

Bella eyes yönteminde kaşlar yukarı doğru hareket ettirilir. Gözlerin ve kaşların görünümü olduğundan daha kalkık olacaktır. Bu işlemde sadece çekici gözler değil, göz kenarlarında oluşan sarkıklık, kaz ayakları ve sarkık göz kapakları da giderilebilir. Yüzün tamamına bakıldığında yüz ve boyun bölgesinde etkisi görülebilir. Ameliyattan sonra kişiler daha genç ve daha enerjik görünürler.

İşlem süreci hakkında merak edilenler

İşlem endoskopik kantoplasti kesi yöntemi ile gerçekleştirilir. Dikişleri ve yara izlerini önlemek için kesiler derideki saçlı bölgede bırakılır. Ameliyattan sonra kişi gerekli kontrollerin ardından ertesi gün taburcu edilir ve tedavi süreci evde devam eder. İşlem sonrası kişinin 10 gün yüz üstü yatmaması önerilir. Ayrıca yüze su temasından kaçınılmalıdır. 15 gün sonra operasyonun neden olduğu şişlik ve morluklar kendi kendine kaybolmaya başlar. Uygulamanın etkisi 20. gün ve sonrasında belirginleşir. Bella Eyes işlemini yaptırmaya karar verdiğiniz mutlaka alanında uzman bir doktora danışın. Uygulama tüm yüzü etkileyeceği için bir uzman ile birlikte karar verilmelidir.