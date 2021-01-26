Emzirirken hangi bakımlar ve uygulamalar yapılabilir?

Kimimiz kendini tamamen bırakma psikolojisinde olsa da çoğumuz bir an evvel kaldığı yerden güzellik seanslarına devam etmek ister. Tabii bu dönemde neyin yapılabilir, neyin yapılamaz olduğunu doğru bilmek ve özellikle emzirme süreci varsa, sürece zarar vermemek esas olmalı.

Öncelikle şunu bilmeliyiz ki bu bir süreç ve yeni doğum yaptığımız için kuşkusuz aynadaki biz başka bir biz. Süreç devam ettikçe kendimize geri dönmeye ve hatta daha iyi olmaya da başlayacağız. Çünkü bize pozitif enerji veren minik eller var artık. Dolayısıyla kendimizi bırakma kısmına ben hiç katılmıyorum ve kesinlikle önermiyorum. Mutlaka emzirmeyi ya da bebeğin bakımını etkilemeyen ayda 1/2 bakım ile hem psikolojik hem estetik bir sonuca kavuşmalıyız. Bunun faydasını o kadar iyi gözlemliyorum ki… Uykusuz geceler olabilir, zorlu bir besleme süreci olabilir, ağlama krizleri olabilir. Bütün bunlarla her boş anımızda uyuma, kendimizi kapatma eğilimi olabilir. Ancak bu kesinlikle çok yanlış bir durum.

Danışanlarımızdan gördüğüm ve kendim de deneyimlediğim kadarıyla estetik işlem yaptırmaktan çok kendimize bakıyoruz hissiyatı iyi geliyor. Mesela evden kendimiz için bir mola verip çıkmak, merkeze gelip insanlarla sohbet etmek ve bir kahve içmek nasıl güzel bir katkı sağlayacak inanamazsınız. Eve dönüşünüzde bambaşka biri olacak zaten ama bir de doğru uygulama yapılırsa tadından yenmez.

Doğumdan hemen sonra ameliyatlı estetik işlemler için genelde 6 ay - 1 sene beklenir. Hem emzirme hem de vücudun deforme olan bölgelerinin kendini kısmen toparlaması hedef alınır. Bu esnada ameliyatsız işlemler ilaç gibi gelir. Vücut için konuşmak gerekirse anneler emzirirken süt rezervini etkilememek adına diyet ve ağır spor yapamazlar. Tavsiye de edilmez. Bunun yerine süt rezervini etkilemeyecek masum uygulamaların derecesi ayarlanarak uygulanabilir. Ultrason, radyofrekans gibi uygulamalar doğru ayarlandığında kişiye zarar vermeden bu süreç çok güzel yönetilebilir. Aynı şekilde doğum sonrası toparlama masajları ve terapiler hem keyif hem fayda sağlar. Kişiler faydalı bir şey yapmanın etkisiyle evdeki hayatlarını da düzenler ve çok iyi gelir.

Emzirme sürerken yüz uygulamalarına çok dikkat edilmelidir. Hormonsal durumlardan dolayı pigmentasyon problemi olduğundan ağır leke bakımları ve lazerli işlemler önerilmez. Hele ki hamileyken kesinlikle leke tedavisi ve lazer yapılmaz. Emzirme ve hamileyken toksin enjeksiyonları yapılmaz. Klinik olarak kanıtlanmış sonucu olmasa da tercih edilmez. Hyaluronik asit bazlı saf dolgular vücudumuzda zaten olduğundan hekim uygun görürse ve çok ihtiyaç olursa yapılabilir. Kısaca hamileyken ve emzirirken çok iddialı ilaçlı ve enjeksiyonlu uygulamaların yapılması önerilmez. Bunların yerine emzirmeye dost ürünlerle yapılacak medikal bakımlar hem kişiyi rahatlatır hem de yüzün eski diri halini alması kolaylaşır.

Özetle hamilelik ve doğum sonraki dönem çok özel bir dönemdir. Hızla kendimize dönmeye çalışırken hata yapmamak gerekir. Tüm dünyadaki trend doğum sonraki anne estetik konsültasyonunu şiddetle tavsiye ediyorum. Böylece hekim eşliğinde doğru ve zararsız uygulamalar yapılır ve kişi psikolojik olarak da rahatlar.