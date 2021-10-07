Doğum ve emzirme dönemi kişisel bakım rutini

Nemlendirici kullanımına doğumdan sonrada devam edilmelidir

Artan hormon seviyeleri vücudun nem dengesi direkt etkilemektedir bu sebeple vücudun her bölgesi neme ihtiyaç duymaktadır. Hamilelik sonrası süreçte de günlük bakım rutinine mutlaka tüm vücut için nemlendirme adımı eklenmelidir.

Oluşan çatlaklara yönelik adımlar

Hamilelik sürecinde hormonların hareketliliği, kilo artışı cilt çatlaklarına yol açmaktadır. Çatlaklar sıklıkla karın, göğüs, bel ve kalça bölgesinde görülmektedir. Hamilelik sürecinde vücudun nem ihtiyacını karşılamak çatlak oluşumunu yavaşlatmak için önem taşımaktadır. Oluşan çatlaklar için mutlaka alanında uzman bir hekim ile görüşülmelidir. Çatlakların durumuna göre çeşitli tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir.

Akneleri ihmal etmeyin

Hamilelik sonrası sivilce oluşumu lohusa döneminde de devam edebilir. Sivilce sorunu için yüzünüzü cilt tipinize uygun ürünler ile düzenli olarak yıkayın ve size özel bir havluyla ovalamadan cildinizi kurulayın. Doktor kontrolünde sivilce tedavisine başlayabilirsiniz ancak ağızdan antibiyotik almanız gerekiyorsa bunu bebeğinizin emzirilmesinin sona ermesinden sonra yapılması tavsiye edilmektedir.

Saç sağlığına dikkat

Hormonlar dengeleneme kadar saç dökülmesi ya da saç uzamasının durması gibi sorunlara yol açabilir. Bununla beraber emzirme döneminde mineral ve vitamin eksikliği de saçınızın zayıflamasına neden olabilir. Bu dönemde alabileceğiniz önlem ise saçınızın işlem görmemesidir. Kozmetik ürünleri kullanmak yerine beslenmenize dikkat edebilir ve uzman hekime başvurabilirsiniz.

Emzirme döneminde meme hijyeni önemlidir

Doğum sonrası annelerin en çok titizlendiği konulardan biri de göğüs temizliğidir. Emzirme işlemi için alınabilecek en etkili yöntem ellerin yıkanması, meme uçlarının ılık su yardımı ile temizlenmesidir. Göğüs ucu çatlamasına karşı temizlikte sabun kullanılması önerilmez. Mantar enfeksiyonu yaşamamak için göğüs ve özellikle meme ucu nemli bırakılmamalıdır.