Doğum sonrası yapılabilecek estetik operasyonlar nelerdir?

Eski görünümüne yeniden kavuşmak isteyen annelerin yardımına ise yine estetik cerrahi yetişiyor. Doğum sonrası estetik operasyonlar arasında ise meme dikleştirme, karın germe, bölgesel inceltme için kullanılan liposuction operasyonları geliyor.

Örneğin karın germe estetiği ile eskisi gibi düz bir karına sahip olmak mümkün. Özellikle hamilelik ve emzirme döneminde alınan kilolar geri verildiğinde göğüslerde ve karın bölgesinde sarkmalar oluşabiliyor. Bu durum birçok kadının mutsuz ve öz güvensiz hissetmesine neden olabiliyor. Meme dikleştirme ya da büyütme, karın germe, bel ve basen inceltme gibi operasyonlar annelerin psikolojik açıdan kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olabiliyor. Hatta bu operasyonlardan sonra vücut eskisinden bile daha iyi bir görünüme kavuşabiliyor.

Karnın düzelmesi mümkün

Karın germe estetiği doğum sonrası deformasyonları ortadan kaldırabiliyor. Çünkü karın bölgesindeki sarkıklık ve yağlar sporla tam olarak giderilemiyor. Bunun için estetik operasyon gerekebiliyor. Tabii fazla kilolar verildiyse tam olarak etkili oluyor. Ardından karın germe ile sarkık olan fazla deri alınarak germe işlemi yapılabiliyor.

Göğüsler de eski görünümüne kavuşturulabiliyor

Hamilelik ve emzirme süresince alınan kilolar verildiğinde göğüslerde sarkma ve hacim kaybı oluşuyor. Göğüslerin eski formuna getirilmesi için meme dikleştirme hatta bazı durumlarda meme dolgunlaştırma estetiği de yapılması gerekebiliyor. İki operasyon bir arada da yapılabiliyor. Aynı ameliyatta göğüsler dikleştirilerek büyütülebiliyor.

Doğum sonrası estetikleri anne estetiği operasyonları da deniliyor. Dünyaya bebek getirmenin sevincini daha da artmasını sağlayan operasyonlardan oluşuyor. Kadınlar hem anne olmanın hatta belki de eskisinden çok daha iyi bir vücuda sahip olmanın mutluluğunu yaşayabilirler.