Doğum sonrası hızlı toparlanma için annelere öneriler

Küçük adımlar ile büyük değişiklikler yaratabilirsiniz

Artan hormon seviyeleri vücudun su dengesini doğrudan etkiler, bu nedenle vücudun her bölgesi suya ihtiyaç duyar. Gebeliğin sonlarında, tüm vücut rutininize nemlendirici adımı eklenmelidir. Hamilelik sırasında hormonal değişiklik ve kilo alımı cildin çatlamasına neden olabilir. Çatlaklar karın, göğüs, bel ve kalçalarda yaygındır. Çatlak oluşumunu yavaşlatmak için hamilelik sırasında vücudunuzun su ihtiyacını karşılamanız önemlidir. Ortaya çıkan çatlaklar için alanında uzman bir doktora başvurulmalıdır. Çatlak durumuna göre çeşitli tedavi yöntemleri kullanılabilir.

Oluşan sivilceler için ilaç tedavisine dikkat

Hamilelik sonrası sivilce oluşumu lohusalıkta devam edebilir. Sivilce sorunları için cilt tipinize uygun bir ürünle yüzünüzü düzenli olarak yıkayın ve özel havlu kullanmadan cildinizi kurulayın. Akne tedavisine doktor kontrolünde başlayabilirsiniz ancak oral antibiyotik ihtiyacınız varsa bebeğiniz emzirmeyi bıraktıktan sonra yapmanız önerilir. Hormonlar dengelenene kadar saç dökülmesi veya saç uzamasının durması gibi sorunlara neden olabilir. Bununla birlikte, emzirme döneminde mineral ve vitamin eksikliği de saçların zayıflamasına neden olabilir. Bu süre zarfında alabileceğiniz bir önlem, saçınızın tedavi edilmemesidir. Kozmetik kullanmak yerine beslenmenize dikkat edebilir ve bir uzmana danışabilirsiniz.

Emzirme döneminde meme hijyeni büyük önem taşıyor

Doğum sonrası annelerin en hassas endişelerinden biri meme temizliğidir. Emzirmenin en etkili yolu ellerinizi ve meme uçlarınızı ılık suyla yıkamaktır. Çatlamış meme uçlarını temizlemek için sabun kullanılması önerilmez. Mantar enfeksiyonu geliştirmemek için göğüsler özellikle meme uçları nemli tutulmamalıdır.

Emzirme dönemi tamamlandıktan sonra kişi dilerse rahatsızlık duyduğu bölgelerde var olan sorunlar için estetik yöntemlerine başvurabilir. Unutmamak gerekir ki estetik yöntemler tekrar doğum düşünmeyen kişiler için daha idealdir. Tekrar doğum halinde yapılan işlemler etkisi kaybedebilir.