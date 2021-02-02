Doğum sonrası gevşemelere ameliyatsız çözümler

Doğumdan sonra bebeğe adaptasyon sağlanır sağlanmaz kendimizle barışma dönemi başlar. Bu dönemde en güzel başlangıç şüphesiz deforme olan karin bölgesi iledir. Ameliyat için henüz erken olduğundan ve emzirme sürecinde farklı işlemler yapmayı doğru bulmadığımızdan ameliyatsız çözümler hem estetik hem de psikolojik rahatlama sağlar. Ameliyatlı çözümler %90-100 sorunu çözme odaklıdır, ameliyatsız çözümler %50-60 basari oranına sahiptir ancak kişiyi daha az zahmetle sorunlarından kurtarmaya yardımcı olur. Hele bir de sporla destekleyebilirse ameliyatlı çözümlere yakın sonuç almak mümkündür.

Doğum sonrası anne terapisinde vakumlu radyofrekans teknolojisi, radyo frekans enerjisini direkt olarak tedavi edilen bölgeye gönderir. Bunun için ise diğer radyo frekans sistemlerine nazaran daha az enerjiye ihtiyaç duyar, bu nedenle kişi acıyı hissetmez. Hem yüzeysel hem de derin yağ tabakalarının tedavisidir ve yağ dokularını seçerek ısıtır. Vakumlu radyofrekans teknolojisi, enerjiyi yağ dokularına yönlendirir, diğer dokulara gitmesini önler. Bundan dolayı daha iyi klinik sonuçlar elde edilir.

Vakumlu radyofrekans teknolojisi sarkık dokular ve en önemlisi cildin daha derinindeki yağ dokularında yapısal ve görsel değişiklik sağlar. Böylece metabolizmada artış olur ve inatçı, sert ve lokalize yağ ve selüliti atmakta zorluk yaşanan yağ hücrelerinden sıvı yağ atılır. Buna paralel olarak, ısınan yağ hücreleri kolajeni ısıtmaya devam eder. Kolajen ısınır ve hareketlenir, anında bir kontraksiyon oluşturur, yeni kolajen oluşumunu destekleyerek derin cilt katmanları yeniden şekillenir ve cilt sıkılaşır. Bu tedavi, vakumlu radyofrekans enerjisini derin ve yüzeysel cilt tabakalarına eş zamanlı bir anda gönderir ve sadece semptomlara değil problemin köküne iner.

Hem doğum sonrası hem de hiçbir zaman verilemeyen göbek bölgesi sorunlarında en öncelikli önerilen terapilerdendir. Doğru diyet ve doğru spor programı ile hem emzirme döneminde sütü azaltmadan hem de bu dönemde pozitif katkı sağlayarak mutluluğu artıran bir tedavi olduğu kesin.