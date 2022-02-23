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GeriŞehnaz Askeroğlu Çocuklu hayatta da bakımlı olabiliriz
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Haberler>Yazarlar>Şehnaz Askeroğlu>Çocuklu hayatta da bakımlı olabiliriz
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
23.02.2022 - 17:40 |  Son Güncelleme:

Çocuklu hayatta da bakımlı olabiliriz

Şehnaz Askeroğlu
Şehnaz Askeroğlu
Güzellik Danışmanı
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Şehnaz Askeroğlu
Şehnaz Askeroğlu
Çocuklu hayatta da bakımlı olabiliriz

Hem bakımlı olmak hem de çocuğu ile vakit geçirmek isteyen annelerin kurtarıcısı kısa zamanda uygulanabilecek güzellik adımları oluyor. Kendinize ayırdığınız bu kısa sürede hem rahatlayacak hem de bakımlı bir görünüme kavuşabileceksiniz.

Cilt tipinizi belirleyerek başlayın

Doğru bir cilt bakım rutininin en önemli adı cilt tipinize uygun ürünler kullanmaktır. Herkes için genel kural, kullanımdan sonra esnek ve kuru hissetmeyen ürünleri tercih etmektir. Yaygın bir hata, yağlı cilde sahip kişilerin cildini nemlendirmekten kaçınmalarıdır. Her cilt tipi neme ihtiyaç duyar. Yağlı cilde sahip kişiler cilt tipine uygun ürünleri tercih etmelidir. Kuru cilt daha fazla neme ihtiyaç duyabilir.

Cildinizin ihtiyacına göre ev yapımı maskeleri deneyin

Cildinizin ihtiyacına göre ev yapımı maskeleri deneyin ve bunu yaparken çocuklarınızın eşlik etmesine izin verin. Bu sayede hem beraber vakit geçirebilir hem de bakımınıza devam edebilirsiniz. Kuru bir cildiniz varsa limon gibi turunçgillerden uzak durmanızda fayda var. Hassas ve kırmızı ciltler için kullanmayı planladığınız maskeler veya bitkisel ürünler hakkında dermatoloğunuza danışmanız daha güvenlidir. Bu konuda dermatoloğunuzdan da daha fazla tavsiye alabilirsiniz.

Güneş kremi büyük önem taşır

Güneş ışığı sağlık için iyidir, ancak zararlı güneş ışığı cilt lekelerine ve yaşlanma sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle ister cilt bakımı sonrası ister günlük yaşamda güneş kremi kullanma alışkanlığını geliştirmelisiniz. Maske, cilt bakımı gibi bakımlara vakit ayıramıyorsanız temiz cildinize güneş kremi sürmeniz yeterli olacaktır.

 

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Şehnaz Askeroğlu
Şehnaz Askeroğlu
Güzellik Danışmanı
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