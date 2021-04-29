Botoks nedir?

En bilinen ve yaygın uygulama şüphesiz ki botoks. Botoks, clostridium botulinum adlı bakteriden laboratuvar koşullarında elde edilen, estetik tıpta yüz kırışıklıkları, aşırı terleme vb. tedavi uygulamalarında kullanılan bir ekzotoksindir. Hem tedavi edici, hem de koruyucu özelliği vardır.

Yıllar içerisinde yüze yerleşmiş çizgilerin tamamen açılmasını sağladığı gibi, henüz yüze yerleşmemiş ancak tekrarlayan kas hareketleriyle belirginleşen çizgilerin derinleşmeden düzelmesini sağlar. Ayrıca ter bezlerini bloke edici etkisiyle aşırı terlemeyi sonlandırır.

Yaşlanmayla birlikte yüzümüzde belirginleşen, mimik kaslarının kasılması sonrasında oluşan kırışıklıklar ve çizgiler, botoks ile giderilebilir.

Botoksun uygulandığı bölgede mimik kaslarına sinirlerden iletilen, kasların kasılmasına neden olan sinyaller geçici bir süreliğine felç olur. Kas hücrelerinin kasılması önlenir ve kaslardaki sertleşme miktarı en aza indirgenir. Aynı zamanda anormal kas kasılmaları da durur. Bunun sonucunda yüz kaslarının bir süreliğine gevşemesi, kırışıklık ve ince çizgi oluşumunun durması sağlanır. Çoğu estetik operasyonun aksine botoks uygulaması esnasında herhangi bir kesme işlemi yapılmaz. Kişi, uygulama sırasında minimal düzeyde ağrı hisseder. Aynı gün, işlerine kaldığı yerden devam edebilir.

Botoks, estetik dışında aşırı terleme, migren ağrıları, diş gıcırdatma ya da servikal distoni gibi kas rahatsızlıkları tedavisinde de kullanılmaktadır. Kas dokuya enjekte edilen botulinum toksini, ortalama 5 ya da 7 gün sonra etkisini göstermektedir.

Yüzdeki kırışıklıklara ilk uygulandığında etkisi ortalama 4-6 ay sürer. Tekrarlayan uygulamalarla bu süre zaman içinde 8-10 aya kadar uzar. Koltukaltına ilk uygulandığında terlemeyi ortalama 10-12 ay kadar düzene sokar. Tekrarlayan uygulamalarla bu süre 16-18 aya kadar uzar. Geleceğe yatırım olarak da bilinir. Sadece hamilelik ve emzirme döneminde kesinlikle uygulanmaz.