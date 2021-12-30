2021 Yılının en popüler işlemi birçok probleme fayda sağlıyor!

Botoks uygulanabilen bölgeler

Botoks birçok bölgeye uygulanabilir ayrıca bazı sağlık sorunlarının tedavisinde de tercih edilebilir. Sıklıkla botoks uygulamasının yapıldığı bölgeler ise;

Kaş arasında oluşan çizgiler,

Alın bölgesinde oluşan kırışıklar,

Kazayağı çizgilenmeleri,

Ağız çevresi kırışıklıkları,

Boyun bölgesi kırışıklıkları,

Burun yan duvarlarında oluşan çizgiler,

Yaşlanma ifadeleri,

Aşırı terleme tedavisi,

Migren tedavisi,

Diş sıkma tedavisi.

2021’in en çok tercih edilen botoks uygulaması: Masseter botoks

Masseter kası çenenin yan tarafında bulunur ve aynı zamanda vücuttaki en güçlü kastır. Bazı durumlarda masseter kası büyüyerek hoş olmayan bir görüntüye neden olabilir. Görünüş nedenleri genellikle diş sıkma, diş gıcırdatma, aşırı sakız çiğneme ve sert et yemedir. Bu hastalıkların ve çene bölgesinin görünümünden rahatsızlık duyanların tedavisinde en ideal yöntem kas toksinidir.

Botoks cerrahi müdahale gerektirmediği ve iyileşme süreci çok hızlı olduğu için güvenlidir. Kişi herhangi bir kızarıklık veya morluk olmadan günlük hayatına dönebilir. İşlem sonrası yaşadığınız sağlık sorunları ve ağrılarınız ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda çene yapınız daha ince olacak ve uzamış oval bir yüze sahip olacaksınız. Botoks işlemi çok basit ve ağrısız bir yöntemdir. Uygulama sonrası en sağlıklı görünüm bir hafta sonra belli olur.