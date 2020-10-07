2020’nin estetik trendleri

Herkes koronavirüsün ve pandeminin yarattığı tedirgin ve depresif dönemi mümkün olduğunca en az hasarla geçirmeye çalışıyor. Estetik cerrahiye olan talebin artış sebebinin de bu olduğu düşünülüyor.

Bu dönemde en fazla tercih edilen estetik operasyonlar arasında ameliyatsız cilt gençleştirme, endoskopik kaş kaldırma, burun estetiği, meme estetiği ve bölgesel incelme prosedürleri yer alıyor. Erkelerde ise saç ekimi, karın germe ve jinekomasti yani erkeklerde meme küçültme operasyonlarının ön plana çıktığı gözlemleniyor.

Görüntülü görüşmeler, fotoğraf ve video paylaşımı yapılan sosyal medya siteleri insanların kendilerindeki kusurları fark etmesine yol açabiliyor. Giderek bu sorunları takıntı haline getirerek mutsuz olabiliyorlar. Ve çareyi estetik cerrahiye başvurmakta buluyorlar.

Yapılan açıklamalara göre tüm dünyada en çok kırışık tedavisi ve yüz gençleştirme estetiği için enjeksiyon tekniklerinin talep görüyor. Botoks ve dolgu enjeksiyonuyla hızlı bir şekilde sonuç almak oldukça cazip geliyor. Özellikle sonuçların birkaç gün içinde çabucak ortaya çıkması, iyileşme süresinin çok kısa olması ve tabii ki yara izinin oluşmaması botoks ve dolgu uygulamalarının en cazip yönleri.

Kırışıklık tedavisi, elmacık kemiği ile çene şekillendirme ve dudak dolgusu dolgu ve botoks enjeksiyonuyla gerçekleştiren estetikler arasındadır. Ameliyatsız kaş kaldırma ve masseter botoksu yani çene şekillendirme prosedürleri gerçekten de yüzde ciddi oranda düzeltme sağlayabiliyor. Ve yüzün estetik görünümüne önemli katkılar sağlayabiliyorlar. Bunun yani sıra yeni trend Bella Eyes ve Hollywood Yanağı gibi yüzde iz bırakmadan çok ciddi fark yaratan ameliyatla giderek trend oldu. Mesela endoskopik kaş kaldırma ve orta yüz germe çok fazla tercih ediliyor çünkü genelde mutsuzluk ve stres yüze yansıyor, göz ve orta yüz düşüyor, ancak endoskopik yani kameralarla cilt altından yapılan bu ameliyatlarla kişinin estetik olduğunu anlamak bile mümkün değil. 2020’ye damgasını vuran ve yükselen trend olan estetik ameliyatlar kuskusuz badem göz ve orta yüz germe estetiği.

Meme büyütme estetiği her zaman kadınların en favori estetik operasyonları arasında yer alıyor. Çünkü güzel göğüslere sahip olmak kadınlar için güzel ve çekici hissetmenin en olmazsa olmazı. Hatta dişiliklerinin bir sembolü gibi. Güzel göğüslerle kendilerini daha özgüvenli ve kadınsı hissettikleri inkar edilemez bir gerçek.

Burun estetiğine gelince yüz estetiğinin en önemli ögesi. Burun gerçekten de yüzdeki bütün ögeleri bastırabildiği gibi göz önüne de çıkarabilir. Eğer yüzle uyumlu, düzgün bir burnunuz varsa gözlerinizin ve dudaklarınızın güzelliği de ön plana çıkabiliyor. Büyük, kemerli ya da eğri bir burun ise gözler çok güzel olsa bile ön plana çıkarak onu gölgede bırakabiliyor. Kısacası güzel bir buruna sahip olmak yüz estetiği açısından gerçekten çok önemli.

Gelelim bir türlü erimek bilmeyen bölgesel yağlara bunun için çeşitli liposuction teknikleri bulunuyor. Lazer destekli, ses dalgalarının kullanıldığı ultrason uygulamaları, soğuk uygulama gibi birçok liposuction tekniği bulunmaktadır. Bunlar arasından kişi kendine en uygun olanı seçerek diyet ve egzersizle bir türlü eritemediği yağlarına veda edebiliyorlar.

2020’nin estetik trendlerinden bazıları bunlar. Güzel ve çekici görünmek hem kadın hem de erkeklerin hiçbir zaman vazgeçemeyeceği doğal bir ihtiyaç. Estetik cerrahi ise her yıl modern teknik ve uygulamalarıyla bize bir dolu seçenek sunmaya devam edecek. Bize de ihtiyacımıza göre en uygun olanı seçmek düşecek.