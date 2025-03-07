İlaçsız, kalorisiz ve maliyetsiz... Küfretmek hissedilen fiziksel acıyı azaltıyor

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Ayak parmağınızı bir yere çarptığınızda ya da parmağınızı kapıya sıkıştırdığınızda çok canınız yanar ve o can havliyle ağzınızdan çıkan ilk şey muhtemelen bir küfür olur. Ancak küfretmek genel olarak topluluk içinde hoş karşılanmaz. Ahlaki olarak böyle olsa da küfretmenin iyi yanları da varmış. Araştırmacılar, küfür etmenin insanların acıya dayanabilmesini sağladığı görüşünde.

Araştırmacılar, başta ağrı olmak üzere bir dizi durumda küfretmenin neden yardımcı olabileceğini ve klinik ortamda nasıl daha etkili bir şekilde kullanılabileceğini anlamaya çalışıyor.

Oxford Üniversitesi'nde psikoloji araştırmacısı olan Robertson, böyle durumlarda çoğumuzun küfrettiğini, bunun gerçekten büyülü olduğunu ve acı toleransının artmasına yardımcı olduğunu söyledi.

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İngiltere'deki Keele Üniversitesi'nde psikoloji alanında öğretim görevlisi ve araştırmacı olan Richard Stephens, Washington Post’a küfretmenin “İlaçsız, kalorisiz ve maliyetsiz bir kendi kendine yardım aracı” olduğunu söyledi.





Acıyı nasıl azaltıyor?

2009 yılında Stephens ve meslektaşları, küfretmeyi hipoaljezi yani acıya karşı duyarlılığın azalması ile ilişkilendiren ilk çalışmayı yayınladı. Deneklerden, seçtikleri bir küfrü ya da küfür olmayan başka bir kelimeyi tekrarlarken ellerini mümkün olduğunca uzun süre buzlu suda tuttukları bir soğuk baskı görevine katılmaları istendi. Küfretmek sadece artan ağrı toleransı ile değil aynı zamanda algılanan ağrının azalması ile de ilişkilendirildi.

Bunu benzer, ancak bazen farklı etkiler gösteren çalışmalar da yapıldı. Örneğin 2020'de Stephens ve Robertson yaptıkları diğer çalışmada küfretmenin ağrı toleransının artmasıyla bağlantılı olduğunu ancak ağrı algısı üzerinde önemli bir etkisi olmadığını buldular.

2017 yılında Robertson ve Stephens, küfretmenin ağrı üzerindeki kültürlerarası etkisini araştıran bir çalışma yayımladılar. Araştırma kapsamında Japon ve İngilizleri karşılaştırdılar. Japonya'da, küfretmenin Britanya'daki gibi sosyal olarak yerleşik olmadığını belirten Robertson, sonuç olarak dil fark etmeksizin, küfretmenin daha yüksek ağrı toleransıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

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Küfretmenin fiziksel ağrıyı azaltma dışında hangi faydaları var?

Araştırmalar, ağrı toleransının yanı sıra küfretmenin sosyal bağları güçlendirdiği, hafızayı geliştirdiği ve dışlanma ya da reddedilmenin sosyal acısını hafiflettiği ile bağlantılı olduğunı söylüyor. Robertson,"Nörolojik olarak, fiziksel ağrı ve duygusal ağrı için yollar aynıdır. Bu yüzden kalp kırıklığı yaşadığınızda, aynı sinir yapıları devreye girer. Bu biyolojik yapı aynı olduğu için bu durumun bu kadar derinden hissedilmesinin nedeni budur." dedi.

Stephens, küfretmenin güç üzerindeki etkisine bakmanın mantıklı bir ilerleme olduğunu söyledi, çünkü o ve diğerleri küfrederken ağrı hissetmenin genellikle artan kalp hızıyla bağlantılı olduğunu ve bunun "savaş ya da kaç" stres tepkisi sırasında da benzer şekilde gerçekleştiğini gösterdiğini söyledi.

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2018 yılında Stephens ve meslektaşları, bir bisiklet üzerinde yapılan güç testinde küfretmenin katılımcıların gücünde bir iyileşme ile bağlantılı olduğunu buldular ancak, bulguyla ilişkili kalp hızı dahil hiçbir fizyolojik değişken tespit edememişlerdi. Stephens, o zamandan beri odak noktasını daha çok psikolojik olarak değiştirdi ve bu konuda şunları söyledi:

"Araştırmam, küfretmenin hem ağrı hem de fiziksel güç için, bu etkileri nasıl ortaya çıkardığını anlamaya çalışma amacındaydı ancak, küfretmeyi daha büyük güç ve ağrı toleransı ile tam olarak neyin bağlantılı kıldığı hâlâ bir sırdır.” dedi.

Son birkaç yıldır Stephens, bir başka teoriye odaklandı. "Küfrederek kendimizi daha fazla engellemediğimiz bir yere getirdiğimiz ve engellemediğimiz bir durumda biraz daha gayret göstereceğimiz" anlamına gelen durum teorinin anlamı şu: Yani buz gibi suya birkaç saniye daha dayanacağız ya da güç gerektiren bir görevde daha fazla kuvvet uygulayacağız.

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Küfretmenin optimal dozu nedir?

Optimal küfretme dozu, en uygun seviyede küfretme miktarını ifade eder. Araştırmalarda, özellikle ağrı toleransı ve fiziksel güç üzerinde küfretmenin etkisini anlamak için bu ifade kullanılır.

Şimdiye kadar, küfretme ve ağrı arasındaki bağlantıyı test etmek kontrollü, laboratuvar ortamında yapılmıştı. Alabama'daki Samford Üniversitesi'nde fizyoterapi profesörü olan Nick Washmuth, küfretmenin klinik bir bağlamda kullanımı potansiyeline odaklandı. Bu da yalnızca küfretmenin ağrıyı nasıl etkilediğini değil, aynı zamanda bir kişinin çevresi, yaşı, günlük yaşamında ne kadar sık küfrettiği, küfür kelimesinin yoğunluğu ve diğer değişkenlerin etkisini anlamak anlamına geliyor. Washmuth "Bu faktörleri ve nasıl bir rol oynadıklarını daha iyi anlamamız gerekiyor ki küfretmeyi tıbbi ve klinik anlamda kullanabilelim” dedi ve ekledi:

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“Ağrıya karşı küfretmeyi kullanmak için örneğin parmağınızı çarptığınızda doğal olarak kullanacağınız bir küfür kelimesi seçin. Normal konuşma tonunda, saniyede bir kez veya üç saniyede bir kez küfredin.”

Ancak, etrafımızda birileri varken yüksek sesle küfretmek hoş bir davranış değil. Biz rahatlayalım derken çevremizdeki insanları rahatsız ederiz.

Washmuth şimdi içimizden küfretmenin işe yarayıp yaramayacağını araştırıyor. Washmuth "Yüksek sesle küfretmek birçok kamu alanında hoş karşılanmaz, değil mi? Bu yüzden içsel monoloğunuzu kullanarak küfredip aynı etkiyi elde edip edemeyeceğinizi belirlemeye çalışıyoruz." dedi.





Fiziksel dayanıklılığı da artırıyor

Bundan birkaç yıl önce, İngiltere ve İsveç'in önde gelen üniversiteleri Keele, Ulster ve Westminster'da yapılan araştırmada küfürle kurduğumuz bağ mercek altına alınmıştı.

Klinik deneylerde, çeşitli durum senaryoları belirleyen bilim insanları, deneklerin karşı karşıya kaldığı durumlar karşısında sarf ettiği sözcükleri tek tek inceledi. Deneklere fiziksel olarak dayanamayacakları senaryolar yaşatan uzmanlar, kişinin küfrettiği durumlarda olaylar karşısındaki dayanıklılığının arttığını ve daha az acı hissettiğini belirledi.