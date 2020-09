Taze annelere bunu yapmayın

Henüz 3 aylık bir anneyken eşiyle çıktığı tatilde görüntülenen oyuncu ile ilgili haberde “Ergüder’in doğum kilolarından kurtulamadığı görüldü” cümlesini görünce sanki benim için yazılmış gibi içim cız etmişti. Bir çocuğun ilk 6 ay anne sütüne ihtiyacı olduğunu ve emziren bir annenin katı bir diyet yapmasının doğru olmadığını magazin haberlerini yazan arkadaşlar da bilse iyi olur. Yeni annenin hayatında uyku düzeni, ev düzeni, işe ara verme gibi birçok değişiklik olurken vücudundaki değişimler kendi açısından ikinci plandadır ve doğrusu öyle olmasıdır zaten. Buna rağmen yeni anneyi bir kalıbın içine sokmaya çalışmak ve bu tür cümlelerle strese sokmak psikolojik bir şiddettir. Canan Ergüder’in şu anda oynadığı dizide nasıl güzel ve fit göründüğünü umarım haberi yapan arkadaşlar da fark etmiştir.

Mart ayında ikinci çocuğunu dünyaya getiren Bergüzar Korel yaz aylarında çıktığı tatilden fotoğraf paylaşarak bu konuda esprili bir protesto örneği gösterdi. Fotoğrafını çekseler magazin gazetecilerinin neler yazabileceğini bilen Korel, bütün klişe cümleleri fotoğrafın altına yerleştirerek “Sizleri yormak istemedim” diye ekledi. Öyle ya bir şekilde fotoğrafı çekilmiş olsa yapılacak haberde “4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı. Doğum kilolarından hala kurtulamadığı gözlenen Bergüzar Korel'in saklanma çabaları ise işe yaramadı. Doğum sonrası aldığı kilolar ve selülitleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel'in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı” gibi cümleler sıralanacaktı ki buna gerek kalmadan hepsini kendisi yazdı zaten. Böylece “yazılacak hiçbir şey umurumda değil” mesajını vermiş oldu. Belki Korel’in umurunda değil ama bu sözleri takacak çok kadın olabilir, o yüzden siz siz olun taze annelere moralini bozacak sözler söylemek yerine onları destekleyecek, iyi hissettirecek sözler söylemeye çalışın.

Geçtiğimiz aylarda Tülin Şahin de kızının babası hakkında ilginç açıklamalarda bulunarak “Gerek doğumdan hemen sonra eski fiziğime dönmem için yaptığı baskılar, gerek hamileyken bir tane dondurma yediğim için çıkardığı şiddetli kavgalar benim için son derece yıpratıcı oldu” dedi. Yani bu psikolojik şiddet sadece magazin basını ya da sosyal medyadan, konu komşudan kaynaklanmıyor, bazen en yakınınızdan bile gelebiliyor. Tülin Şahin yaşadıklarını şöyle anlattı “Önceliğimin mükemmel gözükmekten önce anne olmak olduğunu kabul etmedi. Doğumdan sonraki ikinci haftamda ‘Çocuğa bakmak ve gece uyanmak senin işin değil’ diyerek eve zorla iki tane bakıcı getirdi. Bana ‘Şimdi spor yapmaya ve zayıflamaya dönme vakti’ dedi. Ben bir çocuğun sahibi değil, bir anneyim ve kızımın her şeyiyle ilgilenmek benim en önemli görevim. 25 yıldır durmadan çalışan ve üreten bir kadın olarak anneliğimi her normal kadın gibi yaşamanın benim hakkım olduğuna inanıyorum."



Emzirme bittikten sonra sağlıklı bir beslenme programı ve sporla her anne istediği kiloya inebilir, kaldı ki herkes zayıf olmak zorunda da değil, sağlığını tehdit edecek bir duruma gelmedikten sonra kimsenin kilosu bizi ilgilendirmemeli. Bu sosyal medya mı bizi böyle şekilci yaptı acaba? Yoksa magazin programları mı? Neden yeni doğum yapmış birisinin karşımıza manken gibi çıkmasını bekliyoruz? Mesleği kameraların önünde olan annelerden bu tarz bir beklentinin olmasını bir derece anladık diyelim ama hiç ekrana çıkmayacak annelere dahi bu tarz toplumsal baskıların yapıldığına bizzat şahit oldum. Bırakın kadınlar doğum sonrası nasıl zayıflayacağını düşünmek yerine anneliğini doya doya yaşasın, çünkü bebekler o kadar çabuk büyüyorlar ki o günlere geri dönemiyorsunuz, bırakın anne bebeğinin kokusunu içine çekerken istediği gibi emzirsin, kimseyi suni kalıplar içine sokmayın lütfen. Üstelik bebeklerin dünyaya ilk geldiklerinde 40 hafta boyunca onları bedeninde taşıyan annelerine yakın olmaya ve annelerinin kucağında dünyayı güvenle keşfetmeye ihtiyaçları var.

Bu yazıyı okuduktan sonra özellikle yeni annelere daha anlayışla yaklaşacağınızı umuyorum.

Sevgiler...