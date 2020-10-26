Sağlıklı ve mutlu ilişkiler için öneriler

Mağduriyetin en az yaşanması için bazı konularda daha hassas davranmak, ilişkilerde bazı konulardan kaçınmak ilişkiler için kritik bir önem arz etmektedir. İşte sağlıklı ilişkilerin doğal, spontane gelişimine ve çiftlerin kendilerini rahat, iyi hissedişine yardımcı olacak öneriler…

Sorumluluk alın

İlişkiniz, mutluluğunuz, kendiniz ve birbiriniz için sorumluluk alın. Sorumluluk almak mutluluktur. Mutluluğunuz için alacağınız sorumluluklar hem size hem de ilişkinize iyi gelecektir.

Güvenin

Hem kendinize hem de partnerinize güvenin. İlişkide kendinize ve birbirinize olan güveniniz ne kadar iyiyse sorunlar karşısında direnciniz o kadar yüksek olacak ve daha az hasar alarak çıkabileceksiniz çatışmalardan.

Pürüzlere takılmayın

Küçük meselelere takılmamayı öğrenin. Dert ederseniz büyür etmezseniz çözüm için esnersiniz. Aşamıyorsanız tabii konuşun bu konuları, çözüm arayın birlikte ancak iyi ayırt etmek gerek yaşanan sorun küçük bir detay mı yoksa önemli bir sorunun sinyali, habercisi mi?

Flört edin

İlişkinizin hangi döneminde olursanız, kaç yıldır beraber olursanız olun flört etmekten vazgeçmeyin. Flört etme duygusu bizi besler, canlı tutar ve ilişkimizi korur. Heyecan duygumuzu artırır, ilişkimizi tazeler, kendimizi ve partnerimizi iyi hissettirerek mutluluğumuza katkı sunar.

Sınırlarınızı koruyun

İlişkinizi, birlikteliğinizi büyütürken, beslerken bireyselliğinizi de korumaya, geliştirmeye devam edin. Bunu da ancak birbirinizin sınırlarına, yalnızlığına, bireyselliğine, biricikliğine saygı duyarak ve koruyarak başarabiliriz. Birbirimizin yalnız kalmaya ihtiyaç ve arzumuza da alan açmalıyız ilişkimizde.

Cinselliğinizi kollayın

Cinsellik, ilişkinin belki de temel lokomotifi çoğu zaman. İlişkinizde cinselliğiniz iyiyse her şey daha bir güzel, daha bir sağlıklı olabilir ancak cinsellik kötüyse ilişkide birçok şey daha çok sorun olur ve çözüm süreci zora girer. Cinselliğinizin kötüleşmesine izin vermeyin, kötüleşme başlamadan kollayın.

Haklı çıkmaktan vazgeçin

İlişkinizde yaşanan bir tartışmada haklı olmanın ne önemi olabilir ki? Önemli olan ilişkiniz, birlikteliğiniz ve bu birlikteliğin kalitesi, size sunduğu güzellikler. Haklı çıkma duygunuzu; birbirinizi anlama, iletişiminizi güçlendirme, saygı ve sınırlarınızı koruma içinde tolere etmeye çalışın.

Değiştirme çabanızı bırakın

Birbirinizi değiştirme çabasından vazgeçin. Hem kendinizi hem de partnerinizi olduğu gibi kabul edin. Değiştirmek istediğiniz özelliklere problem çözme odaklı yaklaşın. Problemi çözmeye odaklanın, birbirinizi değiştirmeye değil. Kimse değiştirilmek istemez ancak değişmek, farklılaşmak isteyebilir, alan açın, izin verin, zaman tanıyın birbirinize.

Bireyselliğinizi koruyun

İlişkiniz, birlikteliğiniz önemli ancak bireyselliğiniz de önemli. Bireyselliğinizi korumanız, beslemeniz, geliştirmeniz hem sizi sağlıklı, mutlu kılacak hem de ilişkinizdeki konumunuzu sağlamlaştıracaktır. Kendi hatırınızı sormayı ihmal etmeyin.

Küsmeyin

Küsmeyin ve size küsülmesine izin vermeyin, küsmeyi ilişkinizde normalleştirmeyin. Her durumda konuşabilir olun. Bir tartışma, çatışma sonrası hemen sakince konuşamayabilirsiniz ancak sular durulduğunda konuşabilir olmaya kendinizi hazırlayın ve birbirinizden bunu isteyin.

Sorunlarınızı biriktirmeyin

Sorunları bekletmenizin nedeni problem çözme becerilerinizin zayıf olması olabilir. Bu konuda kendinizi geliştirebilirsiniz. Sorunları çözebilecekken bekletmek sizi ve ilişkinizi yoracak ve bir süre sonra benzini biten araba gibi durmasına yol açacaktır. Taşmak için bardağınıza son damlanın gelmesini beklemeyin. Taşmak yerine sağlıklı çözüm yolları ile bardağınızı boşaltmayı tercih edin.

İmadan uzak durun

Açık, net, doğrudan iletişimi tercih edin. Kapalı mesajlarla, dolaylı yollarla anlaşılmayı beklemek yerine açık bir biçimde kendinizi ifade etmeyi deneyin. Zaten zor olan anlaşma meselesine, kapalı bir iletişimle, imayla dahil olarak birbirinizi daha fazla yorarak çatışmanın parçası olmayın.

Önceliklerinizi paylaşın

Anlaşılmayı beklemeyin, söyleyin, isteyin. Hangi konuda ne olmasını, nasıl olmasını istiyorsanız açıkça paylaşın. İstediğiniz daha çok ilgi ise, çocuklarla daha çok zaman geçirmesi ise bunu konuşun, imalarla anlaşılmayı beklemeyin.

Hayallerinizden vazgeçmeyin

Hayal kurmamak, hayallerimiz için bir şey yapmamak adım adım canlılığımızı yitirmek demektir. İlişkiniz, evliliğiniz, partneriniz ve aileniz için yapmak istedikleriniz, hayalleriniz olacaktır ancak kendi hayallerinizi asla unutmayın. Onları unutmak, onları hatırlamamak kendimizi ve dolaylı yoldan ilişkimizi ıskalamak olacaktır.

Gelecek planlarınız olsun

Her zaman geleceğe dair ortak planlarınız olsun. Ölmeden mutlaka yapmanız gereken 100 şey listeleri mecburiyetiyle değil gönlünüzün istediklerini gündeminize alarak yaşayın. Size, ilişkinize, evliliğinize iyi gelecek hayaller kurun. Planlayın ve hayata geçirin. Mesela gitmek istediğiniz özel bir konser, özel bir gezi, evinizde bir değişim, dönüşüm planı gibi…

Destek alın

Bu tür davranışlardan kaçınmaya ve ilişkimize özen göstermemize rağmen her zaman sorun yaşanabilir. İlişkinin yaşanması tatsız, keyifsiz bir hal almadan ve sorunlar kronik bir görünüme kavuşmadan bir uzmandan yardım alınmasının daha sağlıklı olduğunu ve her konunun bir uzmanı olduğu gibi ilişkilerin de teknik bir uzmanı olduğunu hatırımızda tutmak faydalı olacaktır.