Sınavdan önce yapılması gerekenler

Panik olmak, telaşlanmak, sınavda başarıyı arttırmayacağı gibi, yapabileceklerini de yapamaz hale gelmelerine yol açacaktır. Bu nedenle sınava kadar olan sürede sınav akla getirilmeden yapılabildiği kadar soru çözülmeye çalışılmalı. Son günlerde telaşla çalıştıkları derslerin akıllarına girmesi zor olacaktır. Hatta kaygıyla öğrendikleri dersleri de çabuk unutacaklardır.



Öğrencilerin sınava kadar olan sürede daha çok soru çözüp, eksik olduklarını düşündükleri yerleri gözden geçirmeleri, son güne kadar ders çalışmalarından daha iyidir. Sorular bilgilerini kontrol etmelerine yardımcı olacak, ayrıca soru çözme alışkanlığını, sınavda zamanı doğru kullanmayı ve sınav süresi boyunca sınava adapte olabilmelerini sağlayacaktır. Bu yüzden sınav süresi kadar süreyi ayırıp her gün sınav sorusu çözmeleri sınava girdiklerinde daha kolay adapte olmalarını kolaylaştıracaktır.



Dikkat eksikliği ve kaygı sorunları varsa bunları da halletmek için önlerindeki süre yeterli bir süredir. Sınavlarda dikkatlerini veremiyorlarsa, dikkatleri çabuk dağılıyorsa, bildiklerini yanlış işaretliyorlar, zor sorularda iyi oldukları halde, kolay sorularda çok fazla hata yapıyorlar ve sınav süresi sonuna kadar sıkılmadan oturamıyorlarsa bu dikkat eksikliğinin belirtisidir. Bir psikiyatriste başvurarak sadece sınav için kullanabilecekleri bir dikkat ilacı almaları sınavda dikkat sorunlarını çözecek ve bildiklerini yapabilmelerini sağlayacaktır. Dikkat eksikliğinin en büyük göstergelerinden bir tanesi de deneme sınavlarından sonra "Ben biliyordum, yanlış yaptım" diyerek kaygı duymalarıdır. Basit yanlışlar dikkat eksikliğinin belirtisidir. Sınavdan önce var olan dikkat eksikliği sınavda kaybolmaz, hatta daha da artar. Dikkat eksikliği olan öğrencilerin sınavda dikkat ilacı kullanmaları hiçbir zarar vermeyeceği ve bağımlılık yapmayacağı gibi bildiklerini rahatça yapabilmeleri yönünden faydalı olacaktır.



Sınav kaygısı da sınavda başarıyı düşüren bir faktördür. Sınavdan önceki günlerde sınavlarda kaygı yaşayan, bildiklerini kaygı nedeniyle yapamayan, eli ayağı tutmayan, baş ağrısı, mide bulantısı yaşayan öğrencilerin sınavdan önce kaygı ile baş etmeyi öğrenmiş olmaları gerekir. Önceki günlerde var olan kaygıda sınavda azalmaz, artar ve bildiklerini yapabilmelerini engeller. Sınava kadar olan süre kaygılarını yenmek için yardım almaları ve kaygıdan kurtulmaları için yeterli bir süredir. Moral bozukluğu, "Sınavda ne yapacağım?" düşünceleri sınav kaygısı ile ilişkili olduğu için sınavdan önce alacakları psikolog yardımı gerekirse kaygı için çok küçük doz bir ilaç kaygılarını atacak ve sınava rahat girmelerini sağlayacaktır



Sonuç olarak, gençlerin sınava kadar olan sürede ellerinden geleni yaptılar diye düşünmek lazım. Bu yüzden "Çalıştın, çalışmadın, şunu yaptın, bunu yaptın" demek yerine sınavda çalıştıklarını rahatça aktarabilmeleri için onlara destek olmak gerekir. Bundan sonraki süreçte keşke demek bir işe yaramayacağı gibi onların moralini bozmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Ailelere düşen görev onların yanında olmak, psikolojik olarak destek olmak, dikkat eksikliği ve sınav kaygısı varsa bununla ilgili yardım almalarını sağlamak ve sınav günü onları stressiz sınava götürmektir.

Tüm gençlerimize sınavda başarılar dilerim...