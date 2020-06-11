Ruhsal gelişim açısından çocukluk çağı neden önemli?

Mutlu bir çocukluk geçirdiyse kendine güvenli, sorumluluk sahibi, insanlara saygı gösteren, kendi haklarını koruyan gelişime açık bir insan olacaktır. Bunun tam tersi kötü bir çocukluk geçirdiyse özgüven duygusu zayıf, insanların davranışlarında art niyet arayan, çoğunlukla da bulan, mutsuz, alıngan, sürekli güçlü olma arzusu duyan, varolan ile tatmin olmayan insan haline geleceklerdir.

Çocuklarımızın dünyaya gelmesine karar veriyorsak onlara iyi bir gelecek için sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Bu sorumluluk onlara ekonomik imkanlardan öte duygusal destek vermemiz, mümkün olduğu kadar birlikte zaman geçirmemiz ve her şeyden öte iyi bir rol model olmamızı getirmektedir. Onlara zaman ayırmalı, desteklemeli, birlikte çözüm yolları üretmeliyiz. Böyle olduğu sürece yaşamda mutlu, kendine güvenen, ben yapabilirim diyen, risk alan, kendine ve başkalarına saygılı insanlar olarak yetişmelerine fırsat tanımış oluruz.

Sağlıklı bir boşanma sağlıksız bir evlilikten daha iyidir

Yürümeyen evlilikleri onlar adına sürdürmek özveridir ama doğru olup olmadığı kuşku götürür. Çocuklarımıza mutlu bir ev ortamı sağlayamıyorsak boşanmanın onlara daha çok zarar verdiğini düşünmemeliyiz. Çünkü sağlıklı bir boşanma sağlıksız bir evlilikten daha iyidir. Biz de çocuklarımıza sürekli kavganın, öfkenin, birbirine saygının yok olduğu bir ortam yaşatıyorsak onlar için evli kalmanın bir anlamı kalmamaktadır. Psikiyatrist ve psikologlar olarak önerdiğimiz durum önce var olanı düzeltmeye çalışmak ama düzelmiyor, sürekli kavga, gürültü ile devam ediyorsa çocukları mutsuz bir evliliğe şahit etmemektir.

Sonuç olarak günümüzde yanlış anlaşıldığı gibi çocuklarımızı imkanlara boğmak yerine onlara mutlu ve huzurlu bir ev ortamı sağlamak, onlarla birlikte olmak, birlikte zaman geçirmek, birlikte okumak, araştırmak, spor yapmak, yaşam üzerine konuşmak, bazen hiçbir şey yapmamak, onların mutlu bir çocukluk yaşamalarına neden olacaktır. Mutsuz bir çocukluk yaşadıysak ömrümüz yaşamımızı mutluluk rotasına koymaya çalışmakla geçecektir. Elimizden geldiği kadar çocuklarımızın mutlu bir çocukluk geçirmesine gayret edelim.