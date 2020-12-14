Pandemi günlerinde ders çalışamayan çocuklar

Sabah geç kalktıkları için online derslere uykulu katılan çocukların ders verimi de düştü. Dinledikleri derslerin dışında ders çalışıp tekrar yapmaz oldular. Nasıl olsa yaparım diyerek dersin başına oturmuyor, otursalar da uzun süre konsantre olamıyorlar. Bilgisayar, cep telefonu tablette zaman geçiriyorlar. Saatlerce boş boş oyalanıyorlar. Aileler ders çalış dedikleri zaman tamam deyip odalarına gidip yine boş zaman geçirmeye devam ediyorlar.

Okula gidip geldiklerinde belli bir düzeni olan, okulda ders dinleyen, arkadaşları ile zaman geçiren çocuklarımızın okul olmadığı zaman evde belli bir düzen tutturmaları zor oluyor. Bu durumda anne baba ve öğretmenlerin onları yönlendirmesi, günlük hayat için plan yapması gerekiyor. Boş zaman fazla olduğunda bu zamanı doldurmanın en iyi yolu planlı ve programlı bir yaşam sürmeleridir. Bu nedenle sabah okula gider gibi en geç 7 de kalkmaları, giyinip, kahvaltı edip dersin başına oturmaları gerekir. Online dersler olana kadar eski dersleri tekrarlamaları, online dersler bittikten sonra biraz ara verip yeni anlatılan dersleri gözden geçirmeleri onların çalışma alışkanlığını tekrar kazanmalarına faydalı olacaktır. Yemek saatlerinde verdikleri birer saat aranın dışında büyük aralar vermemek, ders arasında 10 dakika ara verip geri dönmek onların derslerden kopmalarını engelleyecektir. Akşamları 10.30 gibi dersi bırakıp biraz sosyal medyada gezmeleri, biraz kitap okuyup yatmaları ders düzenini sağlayacaktır. Yoksa boş zamanlar çabuk geçer, dersleri zamanında çalışmadıklarında tekrar toparlamaları çok zorlaşır. Çocuklar böyle yaptıklarında derslerden koparlar ve bu sefer ders notları düşmeye başlar, bu da onların motivasyonunu düşürüp zaten yapamıyorum diyerek dersleri bırakmalarına neden olur.

Sonuç olarak aileler, öğretmenler ile iş birliği yaparak çocuklarına ders programı hazırlamalı, onların bu programa uymalarını sağlamalıdır. Ancak bu sayede ders düzenleri tekrar oluşacak ve çocuklarımız ders çalışmaya başlayacaklardır.