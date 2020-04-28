Korona kaygısı, koronavirüs hastalığından duyulan aşırı kaygı ve bununla birlikte aşırı el yıkama ya da elleri dezenfekte etme uğraşısı ile kendisini gösteren bir hastalık. Hastalık korkusu nedeniyle kişinin uykusu bozuluyor. Yatağa yattığı zaman korku ve endişe duyuyor. Bununla ilgili olarak da uzun süre yatakta dönüp duruyor uyuyamıyor. Sürekli olarak kendisini dinliyor. "Boğazım ağrıyor mu, ateşim var mı, nefes almakta zorluk çekiyor muyum?" Son günlerde nefes açlığı çeken bir çok danışan gördüm. Normal nefes alıp verdikleri halde sürekli olarak nefeslerinin yetmediğini ve nefes alıp vermekte zorlandıklarını söylüyorlardı. Dikkat etmediklerinde normal nefes alıp vermelerine karşın, nefeslerine dikkat ettiklerinde normal nefes alıp veremiyorlar. Nefes alıp vermeleri bozuluyor. "Nefes alamıyorum" diyerek panik oluyorlar. Sık sık ellerini yıkıyorlar. Elleri yıkamaktan yara olmaya başlıyor. Vücutlarında kırgınlık hissediyorlar. İştahları kalmıyor. Kaygıdan içtikleri sigarayı arttırıyorlar. Bütün gün boyunca sosyal medyada, televizyonlarda korona ile ilgili haberleri dinliyorlar. Kaç kişi yakalanmış, kaç kişi ölmüş? Bunları dinledikçe de kaygıları daha çok artıyor. Kaygı ve endişe duyuyorlar. Bütün bunlar korona kaygısı hastalığının belirtileri kabul ediliyor. Herkeste az ya da çok bulunan bu şikayetlerin yoğunlaşması hastalık olarak kabul ediliyor.

Korona kaygısı ile baş edebilmek için yapılması gerekenlerin başında, öncelikle sosyal medyada hastalık haberlerini sürekli izlemeyi bırakmak geliyor. Sürekli bu haberleri izlemek yerine bir ya da iki kere bakmak güvendiğimiz haber kaynaklarını izlemekte fayda var. Maalesef bilgi kirliliği insanların kafasını daha çok karıştırdığı için her türlü haberi dinlemek kaygımızı arttırmaktan başka bir işe yaramıyor. Evde nefes egzersizlikleri yapmak işe yarıyor. Bunun en basit örneği olarak 8'e kadar sayarak burnumuzdan yavaşça nefes almak, 8'e kadar sayarak tutmak sonra 8'e kadar sayarak ağzımızdan yavaşça nefesimizi vermek işe yarayacaktır. Evde yapabildiğimiz kadar bedensel egzersizler yapmak bizi rahatlatacak, kaygımızı azaltacak ve kendimizi daha iyi hissetmemize faydalı olacaktır. Yemek düzenini korumak, kalorili yiyeceklerden uzak durmak, kilo alıp kendimizi kötü hissetmemizi engelleyecektir. Ailemizle kurduğumuz diyalog ilişkilerimizi daha iyi hale getirmeye faydalı olacak, çocuklarımızın aşırı korkularını engelleyecektir.

Sonuç olarak, korona günlerinde evde karantinada yaşarken bilgi alalım ama bilgi kirlenmesinden uzak duralım, egzersiz yapalım, sevdiklerimizle daha çok bir arada olup paylaşımlarımızı arttıralım. Bu bizi korona kaygısından korumaya yardımcı olacaktır.

Koronasız günler dileğiyle...