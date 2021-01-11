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Haberler>Yazarlar>Sabri Yurdakul>Korona günlerinde sıkılan çocuklar

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Fotoğraf: Alamy
11.01.2021 - 09:27 |  Son Güncelleme:

Korona günlerinde sıkılan çocuklar

Sabri Yurdakul
Sabri Yurdakul
Psikiyatrist Dr.
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Sabri Yurdakul
Sabri Yurdakul
syurdakul@psikiyatri.com
Korona günlerinde sıkılan çocuklar
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Pandemi günlerinde sokağa çıkamayan çocuklarımız sıkılmakta, yapacak bir şey bulamamakta ve bilgisayar, cep telefonu tablet ile oyalanarak zaman geçirmektedir.

Derslere girseler bile bu derslere konsantre olmakta zorlanmakta ve dikkatlerini verememektedirler. Büyüklerin bile sıkıldığı ortamlarda çocukların ve gençlerin sıkılması son derece doğal. Ancak buna bir çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum.

Çocuklarımız mart ayına kadar olan süreçte dışarı çıkıyor, arkadaşları ile birlikte zaman geçiriyor, spor yapıyor, ders çalışıyor ve çok sıkılmadan yaşamlarını sürdürüyorlardı. Böyle olunca ek bir şeyler yapmalarına gerek olmuyor, zaten belki de zaman bulamıyorlardı. Ancak pandemi günlerinde evde oturma yasakları ile birlikte gün içinde sınırlı saatlerde dışarı çıkabilmelerinin ötesinde artık tamamen eve bağlı kalıyorlar. Böyle olunca da yapacak bir iş, uğraş bulamıyorlar. Bu yüzden anne babaların ilk yapması gereken iş onları oyalayacak çözümler bulmalarıdır. Birlikte oyunlar oynamak, sohbet etmek, birlikte zaman geçirme dışında çocukların müzik, resim, kitap okuma ve evde kültür fizik gibi aktivitelere yönlendirerek zamanlarını doldurmalarına yardımcı olmalarıdır. Bunu yapmadıkları zaman çocuklar ve gençler sıkıldıkları için internete bağımlı hale gelecekler, tüm vakitlerini onunla geçirecekler ve geç yatıp geç kalkacaklardı. Bunu engellemenin en güzel yolu onlara yeni uğraşlar bulmaktır. Bu uğraşlar pandemi yasakları kalktığı zaman da çocuklarımızın işine yarayacak ve onların yeni hobiler kazanmalarını sağlayacaktır.

Sonuç olarak çocuklarımızı kendi başlarına bırakmak yerine uğraşlar ve hobiler bulmak biz anne babalara düşüyor. Ancak böyle olduğunda zorlukları fırsata çevirmiş ve onların hayatını zenginleştirmiş olacağız. Pandemisiz günler dileğiyle…

Pandemi döneminde çocukları ders çalışmaları için nasıl teşvik etmeliyiz?Pandemi günlerinde öğrencilerin değişen yaşam alışkanlıkları ile birlikte ders düzenlerinin de bozulduğunu biliyoruz. Bu süreçte verilen programlara uyum sağlamaları konusunda çocuklara destek olunmalı. Peki, anne babalar bu süreci nasıl yönetmeli? Psikiyatrist Dr. Sabri Yurdakul, dünyada etkisini sürdüren koronavirüs tedbirleri kapsamında evde online eğitim gören öğrencilere ve velilere tavsiyelerde bulundu.
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Sabri Yurdakul
Sabri Yurdakul
Psikiyatrist Dr.
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