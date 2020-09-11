Gençlerde sigara bağımlılığının önlenmesi

Büyüklerde başarılı olan sigara bıraktırma konusundaki uyarılar maalesef gençlerde başarılı olamıyor. Bunun nedeni akranlarının içmesi, kendilerinin sağlığına zarar vereceğini yeterince önemsememesi ve sigara içerek daha büyük bir insan gibi hissetmesi ve büyüklerini rol model alarak sigaraya yönelmesidir.

Sigarayı bırakmanın en büyük yolu hiç başlamamaktır. Sigaraya başladıktan sonra bırakmak zorlaşmakta, kişi defalarca bıraksa bile gene başlamaktadır. Bu nedenle gençlik çağında sigaraya başlangıcın önlenmesi gerekir. Öyle ki ciğerlerinin en çok etkilenmeye açık olduğu dönemde ciğerlerine zarar vermesinin ötesinde, bağımlı bir kişilik yapısı geliştirmeleri, derslerinden kopmaları, kötü arkadaşlar edinmeleri ve her şeyden önemlisi de diğer bağımlılık yapan maddelere yönelmeleri, hep sigaraya bu yaşlarda başlamaları nedeniyle olmaktadır. Bu nedenle gençlerde sigaraya başlamayı önlememiz gerekir. Sigaraya başlamayı önlemek için yapılması gerekenler öncelikle çocuklarımızın spor yaparak sağlıklı bir bedene sahip olma konusunda bilinçlendirilmeleri, hobiler kazanmaları ve sigara ile sahip olacaklarını düşündükleri olumlu imaja sigara içmeden sağlıklı bir beden ile sahip olacakları düşüncesinin kazandırılmasıdır. Ayrıca aileler gençlerin yaşantılarını yakından takip etmeli, onların sigara konusunda girişimleri olduğunda bunu erken fark ederek müdahale etmeleri ve ilerlemeden engel olmaları gerekir. Bunun yolu da aile ile gençlerin sağlıklı bir iletişim içinde bulunması ile mümkün olacaktır.

Sonuç olarak tüm bağımlılıklarda olduğu gibi sigara konusunda da bırakmayı sağlamanın en iyi yolunun hiç başlamamak olduğu unutulmamalı, gençlerin uzak durması için spor ve aktivitelerine yönlendirilmeleri ve en az bunlar kadar önemli olan da güzel alışkanlıkları olan yaşıtları ile bir araya gelmeleri konusunda ailelerin desteğinin sağlanması önemlidir. Bütün bu çabalara rağmen gene başladılarsa onlara kızmak yerine bir terapistten yardım alıp sigarayı bırakmalarına yardımcı olmak gerekir.