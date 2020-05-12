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GeriSabri Yurdakul Covid -19 günlerinde sınava hazırlanan gençler
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Haberler>Yazarlar>Sabri Yurdakul>Covid -19 günlerinde sınava hazırlanan gençler
Yazarlar
12.05.2020 - 13:21, Son Güncelleme:

Covid -19 günlerinde sınava hazırlanan gençler

Sabri Yurdakul
Sabri Yurdakul
Psikiyatrist Dr.
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Sabri Yurdakul
Sabri Yurdakul
syurdakul@psikiyatri.com
Covid -19 günlerinde sınava hazırlanan gençler
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Tüm dünya olarak normalden farklı günler geçiriyoruz. Hepimizin yaşam alışkanlıkları değişti. Tüm dünya olarak karantinada günler geçiriyoruz. Çocuklarımızın okulları tatil oldu. Derslere online çalışıyor ve sınavlara evde hazırlanıyorlar. Birden bire okulların tatil olması ile sadece yaşam alışkanlıkları değil ders çalışma alışkanlıkları da etkilendi.

Sınava hazırlanan gençler bu ortamdan çok daha fazla etkilendi. Okul olmayınca disiplinleri bozuldu, zamanı kullanamadılar. Geceleri geç saatlere kadar oturup gündüzleri de geç saatlere kadar uyur oldular, bu yüzden kimisi öğlen derslerini kaçırdı. Sınavlara giremedikleri için kendilerini değerlendiremediler. Çalışma ortamından uzaklaştılar. Bu durum ders çalışma alışkanlıkları olan gençleri bile etkilediği halde, ders çalışma alışkanlıkları olmayan gençlerin düzenini iyice bozdu.

Düzenleri bozulduğu için çalışamadılar, çalışamadıkları için kaygıları arttı. Sonuç olarak her öğrencinin düzeni bozuldu. Burada yapılması gereken temel iş öncelikle çalışma düzenini kurmak ve disiplinli çalışmalarını sağlamak. Günlerin çok olduğunu düşünebilirler ama sayılı gün çabucak gelir, kendilerini bir anda sınav günlerinin önünde bulabilirler. Bu nedenle her gün belirli bir düzende çalışmaları, sabahları erken kalkmaları, gün içindeki çalışma saatlerini belirlemeleri, akşam en geç 23.00’de ders çalışmayı bitirmeleri ve 23.30’da yatmaya alışmaları gerekir. Bu düzeni kurmazlarsa sabah kalkma alışkanlığını tekrar elde edemezler. Sınav günleri daha çok zorlanırlar. Bir de çalışacakları dersleri yetiştiremezler. Bu yüzden biz büyükler onlara ön ayak olmalı, çalıştıkları zaman yanlarına oturup bizler de bir şeyler okuyarak onların düzenli çalışmalarına önayak olmalıyız. Ancak bu şekilde onların bozulan sınav düzenini tekrar kurmalarına ve sınav maratonundan kopmamalarına yardımcı olabiliriz. Yoksa son günler gelir ve moral bozukluğu içinde neye çalışacaklarını bilemeyebilirler. Bu duruma düşmemelerinde fayda olduğunu düşünüyorum.

Sınava hazırlanan tüm gençlere başarılar diliyorum.

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Sabri Yurdakul
Sabri Yurdakul
Psikiyatrist Dr.
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