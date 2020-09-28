Çocuklarımızın ders dinlemesini nasıl sağlarız?

Yatarak ders dinleyenler, derste başka şeylerle uğraşan, öğretmeni dinlemek yerine etrafı seyreden, başka şeylerle uğraşan çocuklarımız artık ders dinleme disiplinlerini kaybettiler. Öyle ki "Tuvalete gittim" diyerek ekranı kapatanlardan, dinliyormuş gibi görünerek uyuklayanlara kadar her şekilde ders dinleme disiplinlerini bozdular.



Ders dinleme düzeni bozulan çocuklar giderek derslerden koptu ve derse çalışmaz oldular. Öğretmenlerin sanal ortamda çocukları yönlendirmeleri zor olduğu ve onlarla göz temasını kaybettikleri için bu durumun olması beklediğimiz bir sonuç. Ancak bu durumun düzelmesi ve çocuklarımızın tekrardan çalışma alışkanlıklarını kazanmaları gerekir. Şimdiden çalışma alışkanlıklarını tekrar kazandıramazsak sene ilerleyip dersler yoğunlaştığında tekrar kazanmaları çok zor olacaktır. Sene nasıl başlarsa öyle gider. Bu yüzden çocuklarımızın ders dinleme alışkanlığını bir an önce tekrar toparlamamız gerekir.

Çocuklar yaşları itibarıyla öz disiplinden yoksundurlar. Onların kendi başlarına ders çalışmalarını beklemek çok gerçekçi olmayacaktır. Bu nedenle büyüklerin gerekirse onların başında durarak derslere ilgilerini yöneltmelerini sağlamaları gerekir. Ancak böyle yaptığımızda çocuklar dikkatlerini daha çok verebilecek ve ders dinleme alışkanlığını tekrar kazanacaklardır. Böyle yapmadığımız taktirde onlar da derslerden kopacak, dersi dinliyor gözükerek dinlemeyecek ve dersin başında zaman geçirseler bile bu zaman verimli bir zaman olmayacaktır. Nasıl olsa dersin başında oturuyorlar. Akıllarına iki kelimede girse kar kardır diye düşünmek çok doğru bir düşünce değildir. Çünkü dersin başında oturup dinlemediklerinde hem boşa vakit geçirmiş olacaklar hem de dinledikleri ders havaya gitmiş olacaktır.

Sonuç olarak çocuklarımızın derslerin başında geçirdikleri zamana göz kulak olalım, onların derslere kendilerini vermelerini sağlayalım. Dersten kopmalarına izin vemeyelim. Böylelikle sene başından dersi dinlemeyi öğrenecek ve sene sonuna kadar bu alışkanlığı devam ettireceklerdir.