Çocuklarımızı internet bağımlılığından nasıl kurtarabiliriz?

Virüs döneminde çocuklar gece ve gündüzü birbirine karıştırmaya başladı. Geceleri geç saate kadar bilgisayar başında oturuyor, gündüzleri de öğlenlere kadar uyuyorlardı. Bu durumda internet ile geçirdikleri süre çok arttı. Bir süre sonra da artık internet bağımlısı haline geldiler.

İnternet bağımlılığı dediğimiz zaman sadece internet ile geçirilen zamanın çok oluşunu kastetmiyoruz. İnternet ile zaman geçirmediklerinde sıkıntı yaşamalarını, sürekli ailelerine baskı yaparak telefon, tablet, bilgisayar ile oynamalarını, zaman geçirmelerini ve aileleri izin vermediği zaman mutsuz olup öfke nöbetleri geçirmelerini kastediyoruz. Bu yüzden internet bağımlılığı fark etmeden başlayan ve fark edildiğinde artık problemler yaratmaya başlamış olan bir bağımlılıktır. Çocuklarda internet bağımlılığını engellemenin ve oluşmuş bağımlılığı ortadan kaldırmanın yolu aşamalı olarak internet ile geçirdikleri zamanı azaltmaktır. İnternet ile geçirdikleri zamanı azaltmanın yanında onlara uğraşacakları meşgaleler kazandırmak, kitap okumaya, spor yapmaya, yazın hafif hafif ders çalışmaya yöneltmek, ailece birlikte vakit geçirmeyi sağlamak iyi olacaktır. İnterneti tamamen yasaklamak bir işe yaramayacak ve daha çok tepki duymalarına neden olacaktır. Bunun yerine aşamalı bir gidiş, internet, doğru kullanmalarını sağlamanın yanında yaşantılarında güzel alışkanlıklar kazanmaları için de faydalı olacaktır. Bu konuda biz büyüklerin çocuklarımıza iyi bir rol model olmamız, onlara yapma derken kendimizin uzun süreler internet başında zaman geçirmememiz gerekir.