Çocuk ve gençlerde öfke kontrolü

Çocuklar büyüklerin sözlerine değil yaptıklarına bakarlar. Öfkelerini kontrol edemeyen çocukların yanında yüksek sesle kavga eden hatta işi fiziksel şiddete vardıran anne babalar çocuklarına kötü örnek olur.

Anne babaların yapması gereken en iyi davranış çocuklarına iyi bir rol model olmalarıdır. Sinirlendikleri zaman sakin davranan, kontrolünü kaybetmeyen anne babalar çocukları için iyi bir rol model olmaktadır. Çocukları da onlara bakıp onlar gibi davranabilmektedir. Bunun tersine öfkelendikleri zaman kendisini kaybeden bağırıp çağıran, öfke nöbetleri geçiren, elini geçeni fırlatan hatta birbirine saldıran anne babalar çocukları için kötü bir rol model olmaktadırlar.

Anne babaların çocuklarına karşı olan davranışları da şiddetten uzak olmalıdır. Maalesef birçok anne ‘sinirlendim, elimde olmadan iki tane vurdum, sonra pişman oldum’ diyerek çocuklarının karşısında yaşadıkları acziyet duygusunu ve onu takip eden pişmanlıklarını paylaşmaktadır. Böyle bir durumda öfkelendiğinde kızan, aşırı tepki veren ve pişman olmayan çocuklar yetişmektedir. Şiddet gören çocukların da öfkelendiklerinde öfkelerini kontrol edemeyerek şiddet göstereceklerini unutmayalım. Onları öfke ve şiddet ortamından uzak yetiştirelim.

Aile olarak bizim tüm çabalarımıza karşın sosyal medyadan ya da arkadaşlarından öfkeli davranışları gören ve öfkesini kontrol etmekte zorlanan çocuklarımız için ise öfke ile bahşetmek için davranışlar öğretelim. Bunların içinde en yaygın kabul göreni kaplumbağa yöntemidir. Kaplumbağalar kendinini tehlikede hissettiklerinde kabuklarının içine gömerler ve dışarı tepki vermezler. Biz de çocuklarımıza bundan yola çıkarak sinirlendiklerinde kendi içlerine dönmelerini, sakinleşmelerini ve daha sonra tepki vermelerini öğretebiliriz. Böyle bir durumda sakinleştikleri için öfkeli tepki vermeyecek ve öfkelerini kontrol edebileceklerdir.

Sonuç olarak öfke kontrolü olmayan insanların gerek kendisine gereke etrafındaki insanlara zarar vereceklerini unutmayalım. Çocuklarımızı ilk yaşlarından itibaren sakin ve barışçıl yetiştirelim. Onlara davranışlarımızla rol model olalım. Buna karşın öfkelerini kontrol edemiyorlarsa kaplumbağa yöntemini öğretelim. Yine işe yaramazsa öfke kontrolü için bir psikologdan, pedagogdan ya da psikiyatristten yardım alalım.