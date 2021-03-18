Tiroid nodüllerinde kanser riskine dikkat!

Tiroid nodülü, tiroid bezi içinde oluşan farklı yapıda ve büyüklüklerde olabilen anormal kitleler yani yumrulardır. Tiroid nodüllerinin %90'nından fazlası iyi huylu olup zararsızdır. Bu nodüllerin %5-10'luk kısmı kanser riski taşırlar.



Tiroid nodüllerinin taşıdığı riskler

Kanserleşme

Aşırı hormon üretimi ile hipertiroidiye (zehirli guatr) yol açabilir

Büyük olanlar nefes borusuna, yemek borusuna baskı yapabilir ve estetik olarak sorun oluşturabilir.

Bu nedenlerle tiroid nodülleri genel olarak iyi huylu olsa da hekim tarafında takip edilmeleri gerekmektedir.

Tiroid nodülleri için risk altında olanlar

Ülkemizde tiroid nodülleri 40 yaş üstünde %25 oranında görülmektedir. Tiroid bezinde nodül gelişimi ile ilgili çeşitli risk faktörleri mevcuttur;

Kadınlarda nodüller daha sık gözlenir

İyot eksikliği

Yaşla ile birlikte nodüller daha sık gözlenir

Demir eksikliği olan kişilerde daha sık gözlenir

Boyun bölgesine radyasyon alınması

Ailede tiroid nodülü öyküsü olması

Tiroid bezinin iltihaplanmaları (haşimato vb)

Tiroid nodüllerinin belirtileri

Boyunda şişlik ve ağrı

Boyunda dolgunluk ve rahatsızlık hissi

Nefes almada ya da yutmada güçlük

Ses kısıklığı ya da çatallanma

Hipertiroidi (tiroid hormonlarının normalden yüksek olması) ya da hipotiroidi (tiroid hormonlarının normalden düşük olması) olmasına bağlı şikayetler

Tiroid bezinde nodül şüphesi olan veya saptanan kişilerde öncelikle tiroid hormonları için kan tetkikleri ve ultrason yapılır sonrasında çıkan sonuçlara göre ileri tetkik yapılabilir.

Tiroid nodüllerinin takibi ve tedavi yöntemleri

Tiroid nodüllerinde takip ve tedavinin nasıl olacağına nodülün tipine, kanser riskine, büyüklüğüne ve hastanın şikayetlerine göre karar verilir. Yapılan tetkikler sonucu kanser riski olmayan kişilerde hekim belli aralıklarla nodül veya nodüllerin takibini önerir. Aşırı aktivite gösteren nodüllerde ilaç tedavisi, radyoaktif iyot tedavisi ve cerrahi tedaviye hastaya özel olarak yapılacak detaylı değerlendirme sonucunda karar verilir. Bazı nodüllerin büyümesini engellemek veya hipotiroidi durumunda hastalara tiroid hormon replasmanı yapılabilir.

Tiroid nodüllerinde ameliyatın gerekli olduğu öncelikli bazı durumlar şunlardır;