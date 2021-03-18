Tiroid nodüllerinde kanser riskine dikkat!
Tiroid bezi metabolizmamızın orkestra şefi görevini gören tiroid hormonlarını üreten endokrin organlarımızdan biri olup boynumuzun ön kısmında âdem elmasının hemen altında kelebek şeklinde olan bir bezedir. Tiroid hormonları metabolizmamızı düzenler ve kontrol eder. Kalp ve solunum hızı, kolesterol seviyeleri, kilo, ruhsal durum, cilt ve tırnak sağlığı, adet düzeni vb. vücudumuzun bütün organlarının sağlığı için gereklidir.
Tiroid nodülü, tiroid bezi içinde oluşan farklı yapıda ve büyüklüklerde olabilen anormal kitleler yani yumrulardır. Tiroid nodüllerinin %90'nından fazlası iyi huylu olup zararsızdır. Bu nodüllerin %5-10'luk kısmı kanser riski taşırlar.
Tiroid nodüllerinin taşıdığı riskler
- Kanserleşme
- Aşırı hormon üretimi ile hipertiroidiye (zehirli guatr) yol açabilir
- Büyük olanlar nefes borusuna, yemek borusuna baskı yapabilir ve estetik olarak sorun oluşturabilir.
Bu nedenlerle tiroid nodülleri genel olarak iyi huylu olsa da hekim tarafında takip edilmeleri gerekmektedir.
Tiroid nodülleri için risk altında olanlar
Ülkemizde tiroid nodülleri 40 yaş üstünde %25 oranında görülmektedir. Tiroid bezinde nodül gelişimi ile ilgili çeşitli risk faktörleri mevcuttur;
- Kadınlarda nodüller daha sık gözlenir
- İyot eksikliği
- Yaşla ile birlikte nodüller daha sık gözlenir
- Demir eksikliği olan kişilerde daha sık gözlenir
- Boyun bölgesine radyasyon alınması
- Ailede tiroid nodülü öyküsü olması
- Tiroid bezinin iltihaplanmaları (haşimato vb)
- Tiroid nodüllerinin belirtileri
- Boyunda şişlik ve ağrı
- Boyunda dolgunluk ve rahatsızlık hissi
- Nefes almada ya da yutmada güçlük
- Ses kısıklığı ya da çatallanma
- Hipertiroidi (tiroid hormonlarının normalden yüksek olması) ya da hipotiroidi (tiroid hormonlarının normalden düşük olması) olmasına bağlı şikayetler
Tiroid bezinde nodül şüphesi olan veya saptanan kişilerde öncelikle tiroid hormonları için kan tetkikleri ve ultrason yapılır sonrasında çıkan sonuçlara göre ileri tetkik yapılabilir.
Tiroid nodüllerinin takibi ve tedavi yöntemleri
Tiroid nodüllerinde takip ve tedavinin nasıl olacağına nodülün tipine, kanser riskine, büyüklüğüne ve hastanın şikayetlerine göre karar verilir. Yapılan tetkikler sonucu kanser riski olmayan kişilerde hekim belli aralıklarla nodül veya nodüllerin takibini önerir. Aşırı aktivite gösteren nodüllerde ilaç tedavisi, radyoaktif iyot tedavisi ve cerrahi tedaviye hastaya özel olarak yapılacak detaylı değerlendirme sonucunda karar verilir. Bazı nodüllerin büyümesini engellemek veya hipotiroidi durumunda hastalara tiroid hormon replasmanı yapılabilir.
Tiroid nodüllerinde ameliyatın gerekli olduğu öncelikli bazı durumlar şunlardır;
- Kanser saptanması
- Nodülde kanserleşmeye dair eğilim tespit edilmesi
- Aşırı büyüme (genellikle 3-3,5 cm’den fazla büyüme)
- Boyunda nodülün büyümesine bağlı estetik sorun oluşan kişilerde
- Soluk borusu ya da yemek borusuna baskı oluşan durumlarda
- Aşırı tiroid hormonu üretimi olan bazı kişilerde