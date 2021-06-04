Sağlıklı yaş almak için kolajen

Vücudumuzda tutkal görevi gören kolajenin yaklaşık 30 tipi bulunmaktadır. Bu tiplerden vücudumuzda en çok tip 1, 2, 3 ve 4 bulunur.

Yaş alma, sigara, alkol, stres, hava kirliliği, düzensiz beslenme, sağlıksız diyetler ve egzersiz yapmama vücuttaki kolajenin azalmasına yol açarak başta cilt, kas iskelet sistemi, kalp-damar ve bağırsak sistemi olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açmaktadır.



Kolajenin faydaları nedir?



Sağlıklı, sıkı, pürüzsüz bir cildin sağlanması ve korunmasında kolajenin büyük önemi mevcuttur. Bu nedenlerle ciltte kuruluk, sivilce, çökme, esneklik kaybı, lekelenme, kırışıklıklar, çizgilenme, doğum sonrası çatlaklar, kilo alıp verme sonrası oluşan çatlaklar, selülit, cilt kesileri ve yaraların tedavisinde kolajen takviyelerinin faydaları gösterilmiştir. Kolajen takviyeleri ayrıca yara iyileşmesi sürecinin sağlıklı ve hızlı olmasını sağlar.

Sağlıklı, parlak ve gür saçlar, sağlıklı tırnaklar için bu dokularda bol miktarda bulunan kolajen saç ve tırnak sağlığı için büyük önem arz etmektedir. Saç ekiminde kolajen takviyeleri işlemin başarısını artırır.

Kolajen bağ dokusunun en önemli yapısal proteini olduğu için uygun kişilerde dolaşım sistemi için faydaları bulunmaktadır.

Kas-iskelet sisteminin ana yapısal proteini olan kolajen eksikliği durumunda kas güçsüzlüğü, tendor sorunları, eklem ve bağ dokusu hastalıkları sıklıkla görülür. Sağlıklı kas iskelet sistemi için yeterli miktarda kolajeni sağlamak için dengeli beslenme, egzersiz ve kolajen takviyelerinin faydalı olduğunu biliyoruz.

Yapısal proteinlerin en önemlisi olan kolajen yaşlanma karşıtı bir takviye olarak düşünülebilir.

Kolajen seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Kolajen ürünleri son zamanlarda çok arttı her takviyede olduğu gibi bu ürünlerinde kişiye özel olarak hekim tarafından görüş alınarak kullanılması gerekmektedir. Kolajen tercih ederken hidrolize peptid yapıda olmasına ve molekül ağırlığının 3000 dalton altında olması gerektiğini unutmayalım. Kolajen ürünlerinde sığır ve balık kolajeni tercih edilmekle birlikte balık kolajenlerinde ağır metal riskine dikkat etmek gerekir.

Kolajen takviyelerinden alınan faydayı artırmak için takviyelerle birlikte çinko, bakır, biotin, B grubu vitaminler, C vitamini, E vitamini, A vitamini (beta karoten) ve glutatyon gibi vitamin, mineral ve antioksidan desteği alınabilir. Ürün içeriklerinde glukoz, glukoz şurubu, fruktoz şurubu ve gluten bulunan takviyelerin yarardan çok zararlı olduğunu bilmekte fayda var.



Kolajen takviyelerinin kullanım süresinin doktor tarafından belirlenmesi gerekir çünkü gereğinden az kullanmak faydayı azaltırken, çok uzun süre kolajen kullanımı ise başka sağlık sorunlarına yol açabilir. Tip 1 ve 3 kolajen takviyeleri özellikle cilt, saç, kas, kemik ve eklem sağlığı için tercih edilmelidir. Tip 2 kolajen kıkırdak sorunları için öncelikle tercih edilebilir.