Pandemi kilolarına elveda zamanı

Ülkemizde bir yıllık pandemi süreci ile birlikte toplumun her kesiminde obezitenin arttığı gözlemlenmektedir. Obezite hastalığı başta diyabet ve hipertansiyon olmak üzere kalp damar hastalıkları, kanser, ortopedik hastalıklar, kısırlık, inme, karaciğer yağlanması vb. bir çok sağlık sorununa yol açmaktadır. Öte yandan obez olan kişilerde koronavirüs enfeksiyonunun daha ağır ve ölümcül seyrettiği de tespit edilmiştir. Obez olan kişilerde ayrıca bağışıklık sisteminin daha zayıf olduğu da bilinmektedir. Bu nedenlerle pandemi süreci de dahil olmak üzere sahip olduğumuz fazla kiloları vermek büyük önem taşımaktadır.

Diyet öncesi muayene şart

Pandemi süreci ile birlikte bir çok kişinin rutin doktor takiplerini aksattığını biliyoruz bu nedenle kilo sorunu yaşayan kişilerin öncelikle doktoruna muayene olarak gerekli olan tetkiklerini yaptırmasında fayda var. Kilo sorunu olan kişilerde kan şekeri, tiroid hormonları, karaciğer testleri, böbrek testleri, insülin direnci, vitamin ve mineral düzeyleri vb. birçok tetkikin yapılması sağlıklı ve doğru şekilde kilo verilmesini kolaylaştıracaktır.

Hızlı ve tempolu yürüyüşler önemli

Pandemi sürecinde çoğu kişi düzenli egzersizi bırakmak zorunda kaldı yada hareket sıklığı ve miktarı kısıtlamalar nedeniyle azaldı. Düzenli egzersiz yapmayan kişilerde veya günlük adım sayısı 10.000'nin altında olan kişilerde obezitenin daha sık gözlendiğini biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü obezite ile savaşta haftada en az 3 gün (günlük 45 dakika) düzenli egzersiz önermektedir. Düzenli egzersiz yapamayan kişilerde ise en azından hızlı ve tempolu şekilde adım saysısının 10.000 olması önerilmektedir. Pandemi sürecinde alınan kiloların verilmesi için kısıtlamaların kaldırıldığı ve havaların ısındığı bu günlerde mümkün olduğunca açık havada yürüyüşler başta olmak üzere hareket sıklığını artırmak ve düzenli egzersiz yapmak çok faydalı olacaktır. Düzenli egzersiz ile birlikte yapacağınız nefes egzersizleri ise hem akciğer kapasitenizi artıracak hemde stresinizi azaltacaktır.

Şok diyetlerden uzak durmalı

Kilo verme sürecinde şok diyetler dediğimiz sağlıklı ve dengeli olmayan diyetlerden uzak durmak gerekir. Sağlıklı ve dengeli beslenerek vücudumuz için gerekli olan makro ve mikrobesinleri alarak kilo vermek en doğru çözüm olacaktır. Şok diyetler dediğimiz ve hızlı şekilde kilo verdiren sağlıksız diyetlerden sonra tekrar hızlı şekilde kilo alımları olabileceğini göz ardı etmemek gerekir. Ayrıca şok diyetler vücumuduz için gerekli olan vitamin ve mineraller başta olmak üzere bazı besinlerin eksikliğine yol açarak sağlığımızı bozabilir. Sağlıklı ve dengeli olmayan diyetler bağışıklık sistemimizi zayıf düşürerek koronavirüs başta olmak üzere enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riskimizi de artırabilir ve hastalıkların ağır geçirilmesine de yol açabilir. Kiloları vermeye çalışırken sağlımızdan olmamak için doktor ve diyetisyen takibinde diyetlerin yapılması önemlidir.

Takviye ve kilo verdirici ilaç kullanıma dikkat!

Pandemi sürecinde vitaminler başta olmak üzere takviye kullanımının çok arttığı gözlemlendi. Obez olan kişilerde sağlıksız beslenme ile birlikte vitaminler başta olmak üzere bazı eksiklikler saptanmaktadır. Bu eksikliklerin yerine konması ile daha sağlıklı ve kolay kilo vermek mümkün olacaktır. Ancak zaman zaman yanlış takviye kullanımları sonucu sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalınabileceği akılda tutularak doktor önerisi ve takibi ile gerekli olan takviyelerin alınması faydalı olacaktır.

Kilo verdirici ilaçların kullanımı konusunda karar vermek için mutlaka kişiye özel değerlendirme için doktora başvurarak detaylı muayene olunması ve gerekli tetkiklerin yapılması gerekmektedir. Bu ilaçların kullanım şekli ve olabilecek yan etkileri konusunda hastaların detaylı bilgi alması gerekir. Ruhsatlı olmayan ilaç kullanımlarıyla ciddi sağlık sorunları yaşanabilir.

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