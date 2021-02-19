Metabolizmanız yavaş ise hipotiroidiniz olabilir

Hipotiroidi belirtileri

Hipotiroidide görülen yakınmalar kişiden kişiye değişmekle beraber metabolizmada ki yavaşlama, halsizlik ve yorgunluk her hastada görülür. Öte yandan hormon eksikliğinin derecesine bağlı olarak belirtilerin ağırlığı farklı olabilmektedir.

Hipotiroidi belirtilerini sıralarsak;

Halsizlik, yorgunluk

Soğuğa karşı hassasiyet

Ciltte kuruluk

Kabızlık

Kiloda artış

Yüzde, ellerde ve ayaklarda şişme

Ses kısıklığı

Kaslarda güçsüzlük

Kolesterol düzeyinde yükselme

Kaslarda ağrı, hassasiyet ve sertlik

Eklemlerde ağrı, sertlik veya şişlik

Adet düzensizliği

İnce kırılgan saçlar ve saç dökülmesi

Tırnak sorunları

Kalp hızında yavaşlama

Hafızada zayıflama

Tiroid bezinde büyüme

Depresyon

Denge ve koordinasyon sorunları

İşitme sorunları

Libido kaybı

Kansızlık

Terlemede azalma

Uykusuzluk

Çocuklarda büyüme ve gelişme gerilikleri , zeka geriliği, ergenlikte gecikme.

Hipotiroidi nedenleri

Tiroit bezi bir çok farklı nedenle vücut için gerekli hormonları üretemeyebilir. Hipotirodinin en sık nedeni olan haşimato hastalığı tiroit bezinin bir otoimmün hastalığı olup bağışıklık sisteminin tiroit bezini harabiyete uğratması sonucu gelişir. Haşimato hastalığının tam olarak nedeni bilinmemekle beraber genetik ve bazı çevresel faktörlerin (gluten hasassiyeti, selenyum eksikliği vs.) etkili olabileceği düşünülmektedir.

İyot tiroit hormonlarının üretimi için gerekli olan bir minarel olup eksikliği durumunda hipotiroidi gelişebilir. Ülkemizde topraklar iyot açısından fakir olduğundan yetişen ürünlerde iyot oranı düşüktür. Bu nedenle ülkemizde iyot eksikliğine önlem olarak tuzların iyotlanması yoluna gidilmiştir. Öte yandan fazla miktarda iyot tüketiminin de hipotiroidiye yol açabileceği akılda tutulmalıdır.

Tiroid ameliyatları sonucunda tiroit bezinin alınması yada boyun ameliyatları sonucu tiroit bezinin alınması sonucu yeterli tiroit hormonu üretilemez.

Hipertiroidi (tiroidin fazla çalışması) nedeniyle bazı kişilerde kullanılan antitiroit ilaçlar ve radyoaktif iyot tedavisi sonucu tiroit bezinde harabiyet olabilir ve hormon üretimi azalabilir bu durumlarda hipotiroidi gelişebilir.

Baş boyun tümörleri nedeniyle radyasyon tedavisi gören hastalarda tiroit bezi zarar görerek vücut için gerekli hormonun üretilmesi sekteye uğrayabilir.

Kalp ritim bozukluğu ilaçları bazı psikiyatri ilaçları başta olmak üzere bazı ilaçlar tiroit bezine zarar vererek hipotriodiye sebep olabilir.

Doğumsal olarak bazı bebeklerde tiroit bezi gelişimi olmayabilir bu kişilerde hipotiroidi doğumdan sonra erken dönemde saptanmazsa çok ciddi sağlık sorunları yaşanabilir.

Hipofiz bezi tiroit hormonlarını üretimini uyaran ve dengeleyen TSH hormonun salgılar . Hipofiz bezi ile ilgili hastalıklar ve ameliyat durumlarında hipotiroidi gelişebilir.

Gebeliklerde zaman zaman bağışıklık sistemi normal akışından saparak tiroit bezine karşı antikorlar üretmekte ve bu durum hipotiroidiye sebep olabilir. Gebelik düşüncesi olan kişilerin gebelik öncesi tiroit testlerini yaptırması önerildiği gibi gebelik sırasında da tiroit hormonlarını takibi önerilir.

Hipotiroidi tedavisi

Hipotiroidi tedavisi, hastaya tiroid hormonu desteği verilmesi şeklinde yapılır. Bu amaçla levotiroksin isimli ilaç kullanılır. İlacın aç karnına alınması ve ilaç alındıktan sonra yarım saat kadar herhangi bir şey yenilmemesi ve başka ilaç kullanılmaması gerekir. İlaç dozu düzenlenmesi mutlaka doktor kontrolünde yapılmalıdır.

Gebelik düşüncesi olan kadınlarda tiroit hormon ilacının düzenlenmesi gerekebilir. Ayrıca gebelik sürecinde normalden farklı olarak daha sık takiplerin yapılması önerilir.

İyot eksikliği nedenli hipotiroidi durumlarında iyot takviyeleri ve iyot bakımından zengin gıdaların tercih edilmesi önerilir.