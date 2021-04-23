Magnezyum eksikliği diyabet habercisi olabilir

Kas ve sinir sisteminde kalsiyum minerali ile birlikte çalışır, kalsiyum kasın kasılmasını sağlarken magnezyum ise gevşemesinden sorumludur. Damar elastikiyetinde ve kan basıncının düzenlenmesinde etkindir. Magnezyum ayrıca hücre büyümesi ve yenilenmesinde görev alır. Kemik ve dişlerin yapısında kalsiyum ve fosforla birlikte bulunur. Başta insülin direnci olmak üzere hormonların metabolik etkilerini göstermede çok önemli işlevleri vardır. Ayrıca magnezyum eksikliğinde vücutta inflamasyonun(iltihap) arttığına dair bulgular saptanmıştır. İnflamasyon diyabet, kalp hastalığı ve kanser gibi bir çok kronik hastalığın altına yatan mekanizmadır. Son yapılan çalışmalar magnezyum eksikliğinin şeker hastalığının gelişimindeki etkilerinin bilinenden daha fazla olduğu ve diyabette kan şekerinin ayarlanmasında çok önemli rolü olduğunu göstermektedir.

Magnezyum Eksikliğinde Kimler Risk Altında

Günümüzde tüketimi artan işlenmiş gıdalarla birlikte magnezyum eksikliği daha sık görülmektedir. Yanlış yada uzun süre pişirilme sebzelerde magnezyum oranında düşmeye yol açmaktadır. Bazı ilaçlar özellikle antibiyotikler, idrar söktürücüler ve mide ilaçları magnezyum eksikliğine yol açabilir. Bazı durumlarda örneğin hamilelik döneminde magnezyum ihtiyacının arttığını biliyoruz. Son dönemde özellikle obezite nedeniyle artmış olan mide-bağırsak ameliyatları, çölyak ve crohn gibi bağırsak hastalıkları emilim bozukluğuna yol açarak magnezyum eksikliğine yol açabilir. Sağlıksız beslenme ve alkol önemli magnezyum eksikliği nedenlerindendir. Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan kişilerde magnezyum eksikliği daha sık görülmektedir.

Magnezyum Eksikliği Belirtileri

Magnezyum eksikliğinde kas ağrısı, kramplar , halsizlik, yorgunluk, saç dökülmesi , tırnaklarda kırılma , iştahsızlık, mide krampları, kabızlık, baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı, göğüste sıkışma, uyku sorunları, unutkanlık , zihin karışıklığı, dikkat eksikliği, konsantre olamama, depresyon, tansiyon yüksekliği, tuzlu gıdaları tüketme isteği gibi yakınmalar olabilir ayrıca kalsiyum eksikliğiniz veya huzursuz bacak sendromunuz varsa magnezyum eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.

Magnezyum Eksikliğinde Sıklığı ve Şiddeti Artan Hastalıklar

Magneyzum vücudumuzda bir çok işlevde görev aldığı için osteoporoz(kemik erimesi) ve fibromiyalji başta olmak üzere kas iskelet sistemi hastalıklarında, hormonların işlevlerindeki etkileri nedeniyle insülin direnci, tip 2 diyabet ve hipoglisemi magnezyum eksikliği yaşayan kişilerde daha sık görülür ve kan şekeri regülasyonunun sağlanması bu kişilerde zorlaşır. Astım ve solunum rahatsızlıkları olan kişilerde magnezyum eksikliği şikayetlerin artmasına yol açabilir. Hipertansiyon, ritim bozukluğu ve kalp rahatsızlıkları durumunda magnezyum önem taşımaktadır. Huzursuz bacak sendromu, depresyon, ve migren başta olmak üzere magnezyumun bir çok nörolojik hastalıkta rol oynadığını biliyoruz.

Magnezyumdan Zengin Gıdalar

Fındık, ceviz, badem, susam, ay çekirdeği, kabak çekirdeği gibi kuruyemişler. Yeşil yapraklı sebzeler, pırasa, kereviz, fasulye, bezelye, patlıcan, roka, şalgam, muz, avokado, kayısı, karpuz gibi sebze ve meyveler magnezyumdan zengindirler. Süt ve yoğurt başta olmak üzere süt ürünleri, haşhaş tohumu, hurma, bitter çikolata, dil balığı, tam tahıl gevrekleri magnezyum açısından zengin gıdalar arasında yer alır. Asıl önem olan ise dengeli ve sağlıklı bir beslenmenin parçası olarak bu gıdaları yeterli oranlarda tüketmek gerektiğidir.

Magnezyum Takviyeleri

Magnezyum takviyeleri gelişi güzel kullanılmamalıdır çünkü farklı magnezyum çeşitleri bulunmaktadır. Bu farklı magnezyum çeşitlerinin dokular ve organlar üzerinde farlı etkileri olduğunu biliyoruz. Örnek vermek gerekirse magnezyum malat kaslar üzerine çok etkili olup fibromiyaljide diğer magnezyum tiplerinden daha fazla yarar sağlar. ATA magnezyum ise kalp hastalıkları ve insülin direnci için daha faydalıdır. Magnezyum glisinat ise beyin üzerinde etkili olup sedatif etkisi daha fazla olup uyku sorunları için daha faydalıdır. Bu nedenlerle magnezyum takviyelerini doktor kontrol ve önerisi ile kullanmak gerekiyor.