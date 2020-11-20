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Yazarlar
Fotoğraf: iStock
20.11.2020 - 12:11 |  Son Güncelleme:

Koronavirüs aşı haberleri umutları arttırıyor

Rıfat Bozkuş
Rıfat Bozkuş
İç Hastalıkları Uzmanı
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Rıfat Bozkuş
Rıfat Bozkuş
rifatbozkus@gmail.com
Koronavirüs aşı haberleri umutları arttırıyor
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Covid-19 pandemisi Aralık 2019 tarihinde Çin Halk Cumhuriyetinde ilk vakanın görülmesinden bu yana dünyanın gündeminde ilk sırada yer almaya devam etmektedir. Salgının seyri dalgalanmalar gösterse de birçok ülke Ekim ve Kasım aylarında artan vaka sayıları nedeniyle yeni önlemler almak zorunda kalıyor. Ülkemizde ise hükümet son günlerde artan vaka sayıları nedeniyle yeni önlemler alarak salgının artış hızını önlemeye çalışıyor.

Mutasyon beklentileri boşa çıktı

Gelinen noktada pandeminin başlangıcından bu yana beklenen en olumlu senaryo virüsün mutasyon geçirerek hayatımızdan çıkacağı  beklentisiydi Ancak  virüs bulaşıcılık  hızını arttıran çeşitli mutasyonlar geçirerek bu beklentiyi boşa çıkardı. Yeni vaka sayısında ve ağır hasta sayısında ki artışlarla virüs her gün kendisine yeni kurbanlar eklemektedir.

Toplum olarak yıprandık

Türkiye’de artan vaka sayıları ve bu nedenle alınan yeni önlemler pandeminin insanlar üzerindeki karamsarlığını ve anksiyetesini  daha da artırdı. Başta yaşlı ve kronik hastalığı olan kişilerde olmak üzere pandeminin başından bu yana oluşan psikolojik gerilim maalesef giderek daha da artmaktadır.

İlaç tedavisinde başarı istenen düzeyde değil

Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların başarısı maalesef istenen düzeyde değil, bu nedenle alınan kişisel önlemler salgınla mücadelede en etkili silahımız olmaya devam etmektedir. Covid -19 tedavisinde kullanılan ilaçlar tedavide ve salgının yayılmasında  kısmi başarılı olsa da şuan için maske, mesafe ve kişisel hijyen bizim en büyük savunma mekanizmamız olarak yerini korumaktadır. 

Son günlerde sosyal hayatta  maske, mesafe ve kişisel hijyen konularında gerekli özenin gösterilmiyor olması, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kalabalık ortamlarda insanların bir araya daha fazla gelmesi ile ülkemizde vaka sayıları ciddi oranda artmıştır. Hükümet tarafından yeni önlemlerin alınması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Salgında başarı için sabırla önlemlere uyulmalı

Hiçbir salgında başarı  hastanede  hasta tedavi edilerek  elde edilmez. Hastane ve yatak sayısı salgının yönetiminde  etkili olsa da pandemide asıl başarı ancak sabırla gerekli önlemlerin deva m ettirilmesi ile sağlanabilir. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak  tek başına yeterli değildir aynı zamanda kalabalık ortamlara girmekten kaçınmak,  aile toplantıları dahil mecbur olmadıkça bir araya gelmemek büyük önem arz etmektedir. Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte iş ve yaşam alanlarının sık sık havalandırılması en az maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak kadar önemlidir. Bu süreçte görüldü ki en etkili yöntemlerden birisi de “evde” kalmaktır.  Hepimiz çok sıkıldık, özellikle çocuklar ve 65 yaş üstü kişiler bu konuda daha da rahatsız olabilir ancak mecbur kalmadıkça  dışarıya çıkmamalı ve evde kalmaya devam etmeliyiz.

Aşı haberleri umudumuzu artırdı

Bir yandan artan vaka sayıları ve kayıplarımızla  moralimiz bozulurken diğer yandan gelen aşı haberleri ise umutlarımızı arttırdı. Daha önce Çin ve Rusya’dan gelen aşı haberlerine bazı kaygılar nedeniyle çoğumuz temkinli yaklaşmış ve daha fazla bilgi gelmesini beklemiştik. Son günlerde Amerika ve Almanya’dan gelen aşı haberleri ise hepimiz için umut verici oldu. Biontech ve Moderna firmalarının geliştirmiş olduğu aşıların etkinliğinin beklenenden yüksek olması ve yakın zamanda hastaların kullanımına sunulabileceğine dair gelen haberler herkesi heyecanlandırdı.

Aşılar etkili ve güvenilir  mi?

Moderna ve Biontech tarafından geliştirilen  aşılara dair  şimdiye  kadarki  veriler  ışığında konuşmak gerekirse aşıların etkili ve  güvenilir olduğunu söylemek mümkün. Bu noktada Biontech firmasının geliştirdiği aşıda Türk bilim insanlarının katkısının olması da bizi ayrıca  mutlu  etmiştir. Almanya  ve Amerika kaynaklı aşıların her ikisi de aynı yöntemle geliştirilmiş olup, etkinlik oranlarının birbirine yakın ve yüzde 90’nın üzerinde olduğu bildirildi. Aşıların saklanma, temini ve fiyat başta olmak üzere bazı farklılıkları mevcut ancak her iki aşının yakında  kullanıma sunulacağı belirtilmektedir.

Aşılar nerdeyse hazır ama pandemi  bitmedi

Aşıların geliştirilmesi pandeminin bittiği anlamına gelmiyor. Aşıların temini, uygulanması, uzun vadede etkinliği ve güvenirliliği konusunda kullanımı arttıkça daha fazla bilgi sahibi olacağız. Ayrıca milyonlarca  insanın aşılanması uzun bir süreye yayılacağı için bu süreçte sabırlı olmak gerekmektedir. Bu nedenlerle salgına karşı hala en büyük mücadele yöntemimiz kişisel ve toplumsal korunma yöntemleridir.

Bağışıklığı güçlü tutmak önemli

Bir yandan önlemlere dikkat ederken öte yandan başta covid olmak üzere tüm enfeksiyon hastalıklarına  karşı savaşan bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak  gerekir.  Bağışıklık sistemini güçlendirmek  için sağlıklı ve dengeli  beslenmek, düzenli uyku uyumak , yeterli su içmek ve stresten uzak durmak gerekir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için takviye veya vitamin desteklerini hekim kontrolünde kullanmak gerekir. Gelişigüzel takviye veya vitaminlerin alınması bağışıklık sistemini güçlendirmek yerine zayıflatabilir ya da yeni sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kış mevsimini yaşamaya başladığımız bu günlerde bağışıklık sistemimiz için önemli olan iki vitamin C ve D vitaminleri covid ile savaşta bizim en büyük yardımcılarımızdan . Yapılan klinik çalışmalarda bu iki vitamin düzeyi normalin altında olan kişilerde hastalık daha ağır seyredebiliyor. Bu iki vitamin desteği tedavide hastanın iyileşmesine katkıda bulunuyor. Biliyoruz ki omega 3 (balık yağı) bağışıklık sistemi için çok faydalı bu mevsimde omega 3 açısından zengin balık ve ceviz tüketimi çok faydalı olacaktır.

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Rıfat Bozkuş
Rıfat Bozkuş
İç Hastalıkları Uzmanı
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