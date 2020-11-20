Koronavirüs aşı haberleri umutları arttırıyor

Mutasyon beklentileri boşa çıktı

Gelinen noktada pandeminin başlangıcından bu yana beklenen en olumlu senaryo virüsün mutasyon geçirerek hayatımızdan çıkacağı beklentisiydi Ancak virüs bulaşıcılık hızını arttıran çeşitli mutasyonlar geçirerek bu beklentiyi boşa çıkardı. Yeni vaka sayısında ve ağır hasta sayısında ki artışlarla virüs her gün kendisine yeni kurbanlar eklemektedir.

Toplum olarak yıprandık

Türkiye’de artan vaka sayıları ve bu nedenle alınan yeni önlemler pandeminin insanlar üzerindeki karamsarlığını ve anksiyetesini daha da artırdı. Başta yaşlı ve kronik hastalığı olan kişilerde olmak üzere pandeminin başından bu yana oluşan psikolojik gerilim maalesef giderek daha da artmaktadır.

İlaç tedavisinde başarı istenen düzeyde değil

Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların başarısı maalesef istenen düzeyde değil, bu nedenle alınan kişisel önlemler salgınla mücadelede en etkili silahımız olmaya devam etmektedir. Covid -19 tedavisinde kullanılan ilaçlar tedavide ve salgının yayılmasında kısmi başarılı olsa da şuan için maske, mesafe ve kişisel hijyen bizim en büyük savunma mekanizmamız olarak yerini korumaktadır.

Son günlerde sosyal hayatta maske, mesafe ve kişisel hijyen konularında gerekli özenin gösterilmiyor olması, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kalabalık ortamlarda insanların bir araya daha fazla gelmesi ile ülkemizde vaka sayıları ciddi oranda artmıştır. Hükümet tarafından yeni önlemlerin alınması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Salgında başarı için sabırla önlemlere uyulmalı

Hiçbir salgında başarı hastanede hasta tedavi edilerek elde edilmez. Hastane ve yatak sayısı salgının yönetiminde etkili olsa da pandemide asıl başarı ancak sabırla gerekli önlemlerin deva m ettirilmesi ile sağlanabilir. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak tek başına yeterli değildir aynı zamanda kalabalık ortamlara girmekten kaçınmak, aile toplantıları dahil mecbur olmadıkça bir araya gelmemek büyük önem arz etmektedir. Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte iş ve yaşam alanlarının sık sık havalandırılması en az maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak kadar önemlidir. Bu süreçte görüldü ki en etkili yöntemlerden birisi de “evde” kalmaktır. Hepimiz çok sıkıldık, özellikle çocuklar ve 65 yaş üstü kişiler bu konuda daha da rahatsız olabilir ancak mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamalı ve evde kalmaya devam etmeliyiz.

Aşı haberleri umudumuzu artırdı

Bir yandan artan vaka sayıları ve kayıplarımızla moralimiz bozulurken diğer yandan gelen aşı haberleri ise umutlarımızı arttırdı. Daha önce Çin ve Rusya’dan gelen aşı haberlerine bazı kaygılar nedeniyle çoğumuz temkinli yaklaşmış ve daha fazla bilgi gelmesini beklemiştik. Son günlerde Amerika ve Almanya’dan gelen aşı haberleri ise hepimiz için umut verici oldu. Biontech ve Moderna firmalarının geliştirmiş olduğu aşıların etkinliğinin beklenenden yüksek olması ve yakın zamanda hastaların kullanımına sunulabileceğine dair gelen haberler herkesi heyecanlandırdı.

Aşılar etkili ve güvenilir mi?

Moderna ve Biontech tarafından geliştirilen aşılara dair şimdiye kadarki veriler ışığında konuşmak gerekirse aşıların etkili ve güvenilir olduğunu söylemek mümkün. Bu noktada Biontech firmasının geliştirdiği aşıda Türk bilim insanlarının katkısının olması da bizi ayrıca mutlu etmiştir. Almanya ve Amerika kaynaklı aşıların her ikisi de aynı yöntemle geliştirilmiş olup, etkinlik oranlarının birbirine yakın ve yüzde 90’nın üzerinde olduğu bildirildi. Aşıların saklanma, temini ve fiyat başta olmak üzere bazı farklılıkları mevcut ancak her iki aşının yakında kullanıma sunulacağı belirtilmektedir.

Aşılar nerdeyse hazır ama pandemi bitmedi

Aşıların geliştirilmesi pandeminin bittiği anlamına gelmiyor. Aşıların temini, uygulanması, uzun vadede etkinliği ve güvenirliliği konusunda kullanımı arttıkça daha fazla bilgi sahibi olacağız. Ayrıca milyonlarca insanın aşılanması uzun bir süreye yayılacağı için bu süreçte sabırlı olmak gerekmektedir. Bu nedenlerle salgına karşı hala en büyük mücadele yöntemimiz kişisel ve toplumsal korunma yöntemleridir.

Bağışıklığı güçlü tutmak önemli

Bir yandan önlemlere dikkat ederken öte yandan başta covid olmak üzere tüm enfeksiyon hastalıklarına karşı savaşan bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak gerekir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı ve dengeli beslenmek, düzenli uyku uyumak , yeterli su içmek ve stresten uzak durmak gerekir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için takviye veya vitamin desteklerini hekim kontrolünde kullanmak gerekir. Gelişigüzel takviye veya vitaminlerin alınması bağışıklık sistemini güçlendirmek yerine zayıflatabilir ya da yeni sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kış mevsimini yaşamaya başladığımız bu günlerde bağışıklık sistemimiz için önemli olan iki vitamin C ve D vitaminleri covid ile savaşta bizim en büyük yardımcılarımızdan . Yapılan klinik çalışmalarda bu iki vitamin düzeyi normalin altında olan kişilerde hastalık daha ağır seyredebiliyor. Bu iki vitamin desteği tedavide hastanın iyileşmesine katkıda bulunuyor. Biliyoruz ki omega 3 (balık yağı) bağışıklık sistemi için çok faydalı bu mevsimde omega 3 açısından zengin balık ve ceviz tüketimi çok faydalı olacaktır.