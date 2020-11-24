D vitamini eksikliğine dikkat! Bu kış daha da önemli

D vitamini neden düşer?

Vücudumuzun ihtiyacı olan D vitaminini cildimiz gün ışığında(uygun dalga boyunda) üretebilmekte ve aynı zamanda besinler yoluyla da alabiliyoruz . Et, balık, yumurta ve süt ürünleri D vitamini açısından zengin besinlerdir. Normal şartlarda yeterli gün ışığı ile vücudumuz için gerekli olan D vitaminini cildimiz üretir ancak şehir ve iş yaşamında gün ışığını yeterli alamamak ya da cilt sorunları nedeniyle güneşlenmekten kaçınmak D vitamini eksikliğine neden olabilmektedir. Bunun yanı sıra vücudu tamamen kapatan giysileri tercih etmek, obezite hastalığı, koyu tenli kişiler, kapalı alanda çalışanlar, gece çalışanlar, gebeler, anne sütünde yeterli D vitaminin olmaması nedeniyle bebekler ve gün ışığını az alan yerlerde yaşayan insanlarda daha sık D vitamini eksikliği görebiliyoruz.

D vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir?

Yorgunluk

Sık enfeksiyon geçirme

Kas, eklem ve kemik ağrıları, kramp

Depresif ruh hali

Cilt sorunları

Kilo verememe

Çocuklarda büyüme geriliği

Diş çürükleri

D vitamini neden önemlidir?

D vitamini bizim için sadece kemik, eklem, diş ve kas sistemimizin sağlığı için değil aynı zamanda cilt, bağışıklık sistemi, ruh ve sinir sistemi, şeker metabolizması başta olmak üzere endokrin sistemimiz ve kalp-damar sağlığımız için de olmazsa olmazlardandır. Genelde bağışıklık sistemi ile D vitamini ilişkisi biliniyor, peki mevsimsel hastalıklar (başta grip olmak üzere) ile ilişkisi var mıdır? Kış mevsiminde D vitamini düzeyinin düşmesi sonucu D vitamini düşük olan bireylerde mevsimsel hastalıkların daha sık ve daha ağır geçirilmesine neden olmaktadır. Ayrıca D vitamini düşük raşitizmli çocukların yaşıtlarından daha sık enfeksiyon geçirdikleri de bilinmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalarla D vitamini takviyelerinin faydalı olduğu, savunma hücrelerimizin D vitamini takviyesi ile virüslere karşı daha da güçlendiği ortaya konmuştur. Tüm bu veriler D vitamininin bağışıklık sistemi için çok önemli olduğunu göstermektedir.

Bu kış D vitamini neden daha önemlidir?

Covid 19 hayatımıza girdiğinden beri bilimsel araştırmalarla bir taraftan ilaç ve aşı tedavileri geliştiriliyor diğer taraftan ise vücudumuzun bu virüse karşı nasıl daha güçlü savaşabileceği konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Bu noktada bağışıklık sistemi ile olan ilgisi nedeniyle gözlerin ilk çevrildiği vitamin ve takviye konularından biri D vitamini olmuştur. Yapılan bilimsel çalışmalar gösterdi ki D vitamini eksikliği olan kişilerde Covid daha sık gözlenmekte ve enfeksiyon daha ağır geçmektedir. Ayrıca D vitamini takviyesi alan hastalarda Covid 19 iyileşmesinin hızlanması D vitaminini bu kış daha da önemli hale getirmiştir.

D vitamini takviyesinde doğrular ve yanlışlar

D vitamini eksikliği ilişkili olduğu sağlık sorunları nedeniyle mutlaka tedavi edilmelidir. Hekim kontrolü ve önerisi dışında D vitamini takviyeleri başka sağlık sorunlarına yol açabilir. Nitekim son aylarda gelişigüzel ve hekim önerisi olmadan D vitamini takviyesi alıp kliniğime D vitamini toksisitesi ile başvuran hastalarım oldu. Ayrıca bilinmelidir ki D vitamini toksisitesinin bağışıklık sistemini zayıflattığı yönünde çalışmalar da bulunmaktadır.

Günlük D vitamini ihtiyacımız yetişkinler için 600-800 iu olup, yapılan tetkiklerinizde D vitamin düzeyiniz normal ise bu dozdan daha fazla takviye alınmamalıdır. Eğer D vitamini düzeyiniz düşük ise doktorunuzun belirlediği dozda D vitamini takviyesi almanız gerekir. Yüksek doz veya ampul şeklinde tek seferde D vitamini takviyeleri yerine daha düşük dozda ancak tedavi dozunda uygulamaların daha yararlı olduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. D vitamini veya başka takviyeler almadan önce doktorunuza muayene olup gerekli tetkikleri yaptırarak bağışıklık sisteminiz için uygun olan takviyeleri kullanınız.