Çinko eksikliği bağışıklık sistemini zayıflatıyor
Vücudumuzda yaşamsal fonksiyonların yürütülmesi, yapım ve onarım faaliyetlerinin sürdürülmesi, metabolik ve hormonal dengelerin sağlanması gibi bir çok görevde mineraller önemli görevler üstlenmektedir. Vücudumuzda çok az miktarda bulunmasına rağmen bir çok önemli fonksiyonu olan çinko bu önemli minerallerden biridir.
Çinko; hücrelerin bölünmesi, çoğalması, yenilenmesi ve fonksiyonlarını yerine getirmesinde çok önemli görevler üstlenirken birçok metabolik süreçte rol oynayan 100'den fazla enzimin yardımcısıdır. Bu üstlendiği görevler aracılığıyla çinko bağışıklık sisteminin çalışması ve korunması, saç ve tırnak sağlığı , koku ve tat alma duyularının korunması, yara iyileşmesi, cinsel fonksiyonların yerine getirilmesi, üremenin sağlanması ve çocuklarda sağlıklı büyümenin sağlanması adına çok önemli fonksiyonları yerine getirmektedir.
Çinko eksikliği belirtileri neler?
Bağışıklık sisteminin yetersizliğini gösteren sık enfeksiyon geçirme ve hastalıkların ağır geçirilmesi durumlarında çinko eksikliği mutlaka akla gelmelidir. Bağışıklık sistemi üzerindeki önemli etkileri nedeniyle koronavirüs döneminde çinko eksikliği daha büyük önem arz etmektedir.
Öte yandan çinko eksikliğinde bir çok şikayet ve hastalık olabilmektedir.
- Kilo kaybı, iştahsızlık, sağlıklı kilo alamama
- Tat ve koku duyusu sorunları
- Saç dökülmesi ve tırnak sorunları
- Yara iyileşmesinde sorunlar
- İshal
- Çocuklarda gelişme geriliği
- Duygu durum bozuklukları
- Cinsel isteksizlik
- Üreme sağlığı ile ilgili sorunlar
- Akne(sivilce) başta olmak üzere cilt sorunları, ağızda aft
- Kan şekeri regülasyonunda bozulma
- Kansızlık
Çinko eksikliğinde tedavi ve beslenme
Çinko eksikliği düşünülen durumlarda mutlaka tetkiklerin yapılarak doktor kontrolünde ilaç kullanılması gerekir çünkü gereğinden fazla çinko kullanımı sağlığa zararlıdır.
- Kırmızı et, kümes hayvanları ve deniz ürünleri
- Yumurta
- Süt, peynir ve yoğurt
- Barbunya, nohut ve mercimek gibi baklagiller
- Kinoa, yulaf
- Kuruyemişler
- Mantar gibi besinler çinko açısından zengin gıdalar olup sağlıklı ve düzenli beslenme ile çinko eksikliğinden korunabilirsiniz. Sağlıksız diyetler, mide bağırsak ameliyatı olan kişiler, mide bağırsak hastalıkları olan kişiler, alkolizm, kronik ishali olan kişiler çinko eksikliği açısından daha fazla risk altındadır. Bu nedenle bu tür durumlarda çinko eksikliği açısından tetkiklerinizi yaptırmanız faydalı olacaktır.