Çinko eksikliği bağışıklık sistemini zayıflatıyor

Çinko; hücrelerin bölünmesi, çoğalması, yenilenmesi ve fonksiyonlarını yerine getirmesinde çok önemli görevler üstlenirken birçok metabolik süreçte rol oynayan 100'den fazla enzimin yardımcısıdır. Bu üstlendiği görevler aracılığıyla çinko bağışıklık sisteminin çalışması ve korunması, saç ve tırnak sağlığı , koku ve tat alma duyularının korunması, yara iyileşmesi, cinsel fonksiyonların yerine getirilmesi, üremenin sağlanması ve çocuklarda sağlıklı büyümenin sağlanması adına çok önemli fonksiyonları yerine getirmektedir.

Çinko eksikliği belirtileri neler?

Bağışıklık sisteminin yetersizliğini gösteren sık enfeksiyon geçirme ve hastalıkların ağır geçirilmesi durumlarında çinko eksikliği mutlaka akla gelmelidir. Bağışıklık sistemi üzerindeki önemli etkileri nedeniyle koronavirüs döneminde çinko eksikliği daha büyük önem arz etmektedir.

Öte yandan çinko eksikliğinde bir çok şikayet ve hastalık olabilmektedir.

Kilo kaybı, iştahsızlık, sağlıklı kilo alamama

Tat ve koku duyusu sorunları

Saç dökülmesi ve tırnak sorunları

Yara iyileşmesinde sorunlar

İshal

Çocuklarda gelişme geriliği

Duygu durum bozuklukları

Cinsel isteksizlik

Üreme sağlığı ile ilgili sorunlar

Akne(sivilce) başta olmak üzere cilt sorunları, ağızda aft

Kan şekeri regülasyonunda bozulma

Kansızlık

Çinko eksikliğinde tedavi ve beslenme

Çinko eksikliği düşünülen durumlarda mutlaka tetkiklerin yapılarak doktor kontrolünde ilaç kullanılması gerekir çünkü gereğinden fazla çinko kullanımı sağlığa zararlıdır.