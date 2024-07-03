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Bu durum, mide ile yemek borusu arasındaki kapakçık olan alt özofageal sfinkterin (LES) düzgün çalışmamasından kaynaklanır. Normalde bu kapakçık, yemek borusunu asitten korumak için mide içeriğinin geri kaçmasını engeller. Ancak gevşek veya anormal işleyen bir sfinkter, mide asidinin yemek borusuna sızmasına ve çeşitli belirtilere neden olabilir.



Reflü hastalığının belirtileri neler?



Reflünün en yaygın belirtisi, göğüs ön kemiğinin arkasında hissedilen yakıcı bir ağrı olan mide ekşimesidir. Bu yanma hissi genellikle yemeklerden sonra daha da kötüleşir ve kişi yatarken artabilir.



Diğer belirtiler arasında ağız kokusu, ağızda ekşi bir tat, boğazda iltihap veya kronik öksürük, ses kısıklığı ve hatta aşırı durumlarda diş erozyonları sayılabilir. Uzun süreli reflü, yemek borusunda uzun vadeli hasara yol açabilir; bu durum, yemek borusunun iç yüzeyini döşeyen mukozada yaralar ve daralmalar ile kendini gösterebilir ve bu da yutma güçlüğüne neden olabilir.



Reflü hastalığının sebepleri neler?



Reflü oluşumunda birçok faktör etkilidir. Aşırı kilo, hamilelik, ağır egzersiz, bazı yiyecek ve içecekler (örneğin, kafein, çikolata, yağlı gıdalar, narenciye ve domates) ve bazı ilaçlar reflü riskini artırabilir. Ayrıca, bazı insanlar genetik olarak daha yatkın olabilir veya yemek borusu sfinkterinin doğal olarak daha gevşek olduğu durumlar görülebilir.



Endoskopik reflü tedavisi nedir?



Endoskopik reflü tedavisi, reflü hastalığını tedavi etmek için cerrahi olmayan prosedürlerdir. Bu tedaviler, endoskop adı verilen ince, esnek bir tüp kullanarak mide ve yemek borusu kasın arasındaki işlevini iyileştirmeyi amaçlar.



Anti Reflü Mukozektomi (ARM)



Anti Reflü Mukozektomi (ARM), reflü tedavisinde kullanılan yenilikçi bir endoskopik yöntemdir. Bu yöntemde, mide kapağını oluşturan valf benzeri anatomik yapı onarılır ve daha sıkı hale getirilir. ARM sırasında, alt özofagus sfinkteri komşuluğundaki 3-4 cm uzunluğundaki yüzeyel doku kısmi ve kontrollü şekilde çıkarılır. Çıkarılan dokunun olduğu alan, günler içinde iyileşerek mide kapağını daha sıkı hale getirir ve reflüyü önler.



Endoskopik fundoplikasyon



Endoskopik fundoplikasyon için kullanılan EsophyX, reflü tedavisinde kullanılan bir diğer yenilikçi araçtır. Endoskopiye eklenen özel bir cihaz kullanılarak mide kapağının işlevini geri kazanması sağlanır. EsophyX cihazı ile gevşemiş mide kapağının tekrar normal anatomiye dönmesini sağlayan dikişler atılır (endoskopik fundoplikasyon), böylece alt özofageal sfinkter sıkılaştırılır ve mide içeriğinin yemek borusuna kaçması engellenir. Bu prosedür, genel anestezi altında gerçekleştirilir ve hastalar genellikle aynı gün taburcu edilir.



Endoskopi, reflü ve çeşitli sindirim sistemi hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kritik bir rol oynar. Kesi gerektirmeyen bu yöntem, doğrudan görüntüleme ve müdahale imkanı sunarak birçok hastalığın erken teşhis ve etkin tedavi edilmesini sağlar. İşlem sırasında ve sonrasında hastalar ağrı veya rahatsızlık hissetmezler. İyileşme süresi hızlıdır ve hastalar aynı gün içinde normal yaşamlarına dönebilirler. Endoskopi, sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli bir araç olarak modern tıpta önemli bir yer tutmaktadır. Endoskopi kullanılarak yapılan endoskopik fundoplikasyon yöntemi de reflü hastalığının ameliyatsız ve de kalıcı tedavisinde çığır açan yeni bir yöntem olarak öne çıkmaktadır.