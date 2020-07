Sperm kalitesini artıran 5 temel beslenme şekli

Günümüzde yeni evli her sekiz çiftten bir tanesi, evlilik yaşamları boyunca 1 yıl denedikleri halde çocuk sahibi olmakta gecikiyorlar. Daha önceden çocukları olan ve ikinci ya da üçüncü çocuk sahibi olmak isteyen her altı çiftten biri de yine benzer durumla karşı karşıyadır.



Bu duruma yola açan pek çok sebep dikkatimizi çekebilir. Bunlar içerisinde en modern yaşam stilleri, sanayileşme, teknolojik gelişmeler ve beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler en önde gelmektedir.



Beslenme düzeni ve gıdalar ile sperm kalitesi arasındaki ilişki pek çok bilimsel çalışma ile kanıtlanmıştır. Bu makalemizde erkeklerde kısırlık tedavisi sırasında alınması gereken en önemli temel besin ögeleri bildirilmektedir. Bunların bir kısmını yiyecek ve içecekler yoluyla alıyor olsak da kalan bir kısmı için ilaveten ilaç haline getirilmiş kapsüller ya da tabletler şeklinde de kullanmaktayız.

1. Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, pırasa, marul, maydanoz gibi gıdaların diyete eklenmesi özellikle sperm hareketliliği üzerine olumlu katkıda bulunmaktadır.



2. Meyveler: Erkek infertilitesi şikayeti ile başvuran hastalara mevsimine uygun olarak her gün en az bir adet ya da bir porsiyon meyve kullanımı önerilmektedir.



3. Balık tüketimi: Diyete balık eklenmesi sperm sayı ve hareketliliğini olumlu yönde etkileyor.



4. Vitaminler: Başta Vitamin C ve Vitamin E olmak üzere diyetle birlikte vitamin takviyesi kullanımı spermler üzerinde olumlu etki yapmaktadır. Özellikle bu iki vitamin testislerde hücresel düzeyde antioksidan etki göstererek önemli derecede sperm sayı, hareket ve şekil bozukluklarının düzeltilmesi tedavisinde kullanılmaktadır.



5. Diğer ürünler: Çoğunlukla gıdalar, sebzeler ve meyveler yoluyla alınan Beta Karoten, L-Karnitin, L- Arginin, Astaksantin gibi antioksidan içerikli ürünler çocuk sahibi olabilme şansını belirgin derecede artırmaktadır. Bu ürünlerin her birinin tek tek kullanımı ile başarı elde edilebileceği gibi kombine olarak kullanımlarından da ciddi olumlu sonuçlar elde edilmektedir. Günlük kullanılan diyet içerisinde çoğu zaman bunların uygun dozda alımları sağlanamadığından bu içeriklerin kombinasyonlarını barındıran kapsül ya da tablet şeklinde ilaçlar da bulunmaktadır. Böylelikle ihtiyaç olan maddeler uygun dozlarda alınmaktadır.

Erkek infertilitesi ile beslenme arasındaki yakın ilişki dikkatimizi çekmektedir. Özellikle antioksidan içerikli gıdalarla beslenmenin çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerden erkek sperm kalitesini artırdığı pek çok çalışma ile kanıtlanmıştır. Bunun yanı sıra aşırı hayvansal yağ ve protein içerikli beslenmenin de ciddi zarar verdiği bilinmektedir. Konu ile ilgili araştırmalar ve etkili beslenme önerileri her geçen gün daha da artmaktadır.