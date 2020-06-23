Sertleşme bozukluğu nedir, sebepleri nelerdir? Tedavisi nasıl olur?

Çoğu durumda altta yatan bir sorunun önemli belirtisi olarak ortaya çıkar. Sertleşme bozukluğu bir sonuçtur. Buna yol açan durum ya da hastalıkların irdelenerek ortaya konulması gerekmektedir.

Her yaşta ortaya çıkabilmekle birlikte görülme sıklığının yaşla birlikte arttığını biliyoruz. 40 yaş altı erkeklerde %10 civarında görülürken 40 yaş üstündekilerde bu rakam yaşla birlikte artış göstermek suretiyle %40-70 gibi yüksek oranlara ulaşmaktadır.

Sertleşme bozukluğu kimi zaman sadece peniste ereksiyonun olmaması ile kalmaz beraberinde istek eksikliği, kan orgazm ve boşalma sorunları ve cinsel ilişkiyle ilgili diğer problemlerle ilişkilendirilebilir.

Birçok erkek, çok fazla alkol, stres, ilişki sorunları ya da aşırı yorgunluk gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen ereksiyon olamama sorunları ile karşılaşmaktadır.

Sertleşme bozukluğunun sebepleri

Ateroskleroz (damarların sertleşmesi) gibi vasküler hastalıkların bir sonucu olarak penise kan akışı engellenebilir veya damarlardaki darlığa bağlı olarak kan akışı bozulabilir. Kalp ve damar hastalıkları peniste sertleşme sorununa yol açan önemli sorunların başında gelmektedir.



Penise impuls gönderen sinirlerin etkilendiği ve elektriksel uyarının aktarılamadığı felç, multipl skleroz, diyabet veya diğer nörolojik nedenlerden dolayı ereksiyon zarar görebilir. Stres, depresyon, beyinde uyarı eksikliği ve performans kaygısı olabilir. Çeşitli psikiyatrik hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar ereksiyon kalitesini olumsuz etkilemektedir. Buna karşın, herhangi bir sebeple ereksiyon bozukluğu yaşayan erkeklerde performans anksiyetesi ve psikolojik yönden olumsuz etkiler gözlenebilmektedir.

Herhangi bir travma, yaralanma, kronik hastalık, bazı ilaçlar da sertleşme sorununa yol açabilmektedir.

Peniste görülen anatomik bütünlüğü bozan hastalıklar da sertleşme bozukluğuna yol açmaktadır. Bu hastalıklardan en sık bilineni Peyronie hastalığıdır. Peyronie hastalığı peniste ereksiyon bozukluğunun yanı sıra şekil bozukluğu, eğiklik, incelme ve kısalma gibi sorunlara da sebep olmaktadır.

Prostat ameliyatları başta olmak üzere mesane ve kolon kanseri operasyonları gibi çeşitli büyük cerrahilerden sonra da iktidarsızlık görülebilmektedir.

Bazı ilaçlar sertleşme bozukluğuna yol açabilir



Bazen ilaçlar bir hastalığı veya durumu tedavi ederken, bir erkeğin hormonlarını, sinirlerini veya kan dolaşımını etkileyebilir ve sertleşme bozukluğu riskini artırır. İdrar akışını artıran haplar, yüksek tansiyon ilaçları, alerji tedavisi ilaçları, psikiyatrik hastalıklar tedavisinde kullanılan ilaçlar, parkinson hastalığı ilaçları, düzensiz kalp hareketleri için kullanılan ilaçlar, sakinleştiriciler, kas gevşeticiler, steroidal olmayan antienflamatuar ilaçlar, mide ülseri ya da gastrit tedavisinde kullanılan ilaçlar, çeşitli hormonlar, kemoterapi ilaçları, prostat kanseri tedavisinde kullanılan ilaçlar ve epilepsi nöbeti önleyici ilaçlar bu duruma yol açanlardan bazılarıdır. Tüm bunların yanı sıra daha pek çok ilaç ile ereksiyon fonksiyonunda azalma arasında bire bir ilişki bilimsel olarak gösterilmiştir.

Sertleşme bozukluğunda uygulanan testler



Sertleşme bozukluğunun çeşitli nedenleri olabilir, durumu teşhis etmek ve nedenini belirlemek için kullanabilecek birkaç farklı test vardır. Testlerden önce hastanın tıbbi geçmişi gözden geçirilir ve detaylı bir fizik muayene yapılır.

Tam kan sayımı (CBC), diğer şeylerin yanı sıra anemi varlığını tespit edebilen bir dizi kan testidir. Anemiye düşük kırmızı kan hücresi sayımı neden olur ve bu da sertleşme bozukluğuna yol açabilecek halsizliğe neden olabilir. Karaciğer ve böbrek fonksiyon kan testleri, sertleşme bozukluğunun hangi organa bağlı olduğunu gösterebilir. Tiroid fonksiyon testi yapılabilir. Tiroid hormonlarının fonksiyonlarından biri, seks hormonlarının üretimini düzenlemektir ve bu hormonlardaki bir eksiklik sorunu artırabilir veya buna neden olabilir.

Kan hormonu testleri ile kandaki testosteron ve/veya prolaktin seviyeleri, bu seks hormonlarından herhangi birinde anormalliklerin olup olmadığını görmek için uygulanabilir. İdrar analizi ile protein, şeker ve testosteron düzeyleri hakkında bilgiler dahil olmak üzere çok sayıda bilgi sağlayabilir. Bu maddelerin anormal ölçümleri, sertleşmemeye neden olabilecek diyabet, böbrek hastalığı veya testosteron eksikliğini gösterebilir.

Ultrason, vücudun dokularının "resimlerini" çekmek için yüksek frekanslı ses dalgaları kullanır. Hastalarda kan akışını değerlendirmek ve venöz kaçak, atardamarların tıkanıklık durumu veya doku izlerinin belirtilerini kontrol etmek için ultrason kullanılabilir.

Sertleşme bozukluğunda tedavi şekilleri

Tedavi nedene göre belirlenir. Sertleşme sorunu bir sonuçtur. Bu sonucu oluşturan sebep ortadan kaldırıldığında sertleşme de normale gelecektir.

Sertleşme sorunu için pek çok tedavi seçeneği bulunmaktadır. Kime, hangi tedavinin, ne kadar süre ve dozda uygulanacağına hekim karar vermelidir. Erkeğin normal cinsel fonksiyonunu yeniden kazanmasına yardımcı olabilecek bir dizi cerrahi olmayan seçeneklerin yanı sıra cerrahi ile düzeltilebilecek tedaviler de uygulanabilmektedir.

Eğitim ve iletişim ile cinsiyet, cinsel davranışlar ve cinsel tepkiler hakkında eğitim, bir erkeğin cinsel işlev bozukluğu konusundaki endişelerinin üstesinden gelmesine yardımcı olabilir. Partnerle dürüstçe ihtiyaçlar ve endişeler hakkında konuşmak, sağlıklı bir cinsel yaşamın önündeki birçok engelin üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir.

İlaçlar, penise kan akışını artırarak erkeklerde cinsel fonksiyonu iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bunun için doktorun reçetesine ve kullanım talimatına tam olarak uyum sağlanmalıdır. Vakum cihazları ve penis daralma halkaları gibi yardımcı maddeler, bazı erkekler için erektil yardımcı maddeler olarak işlev görür.

Penil enjeksiyon tedavisi ile ereksiyon oluşturmak için erkeklere doğrudan penisin ereksiyon odalarına nasıl ilaç enjekte edileceği öğretilir. Enjeksiyon terapisi, kan damarı, sinir ve psikolojik durumların neden olduğu çok çeşitli ereksiyon sorunlarının tedavisinde etkilidir.

Psikolojik nedenler, net bir organik neden olsa bile erektil yetmezliğe katkıda bulunabilir. Eğitimli bir danışmanla yapılan terapi, bir kişinin cinsel işlev bozukluğu üzerinde etkili olabilecek endişe, korku veya suçluluk duygularını ele almasına yardımcı olabilir.

Düşük hormon seviyeleri sertleşmemede rol oynayabilir. Topikal jeller, kremler, yamalar ve enjeksiyonlar ile hormon replasmanı sadece doktor değerlendirmesinden sonra kullanılır.

Şişirilebilir penil protezler ayaktan cerrahi sırasında implante edilir. Bir erkeğin vücudunun bir parçası olduklarında, istediği zaman ereksiyon olmasını sağlar. Protez kullanımı çoğu erkek için penis hissi, orgazm ve boşalmayı korur. Penis protezi, penisin cildindeki hissi veya bir erkeğin orgazm veya boşalma becerisini değiştirmez. Cerrahi prosedür, genellikle iyi gizlenmiş bir veya iki küçük insizyon ile gerçekleştirilir. Penis implantı ameliyatları erkeklerin cinsel ilişkiye girmesini sağlayan ereksiyonların üretilmesinde başarılıdır. Ayrıca, hasta memnuniyeti oldukça yüksektir.

Dikkat edilmesi gereken diğer şeyler

Sağlıklı beslenilmelidir. Doymuş yağ alımını sınırlayan ve birkaç porsiyon meyve, sebze ve kepekli tahıllar içeren bir diyet fayda sağlayabilir.

Kolesterol düşürülmelidir. Yüksek kolesterol, penise giden arterleri (ateroskleroz) sertleştirebilir, daraltabilir veya engelleyebilir. Erkekler diyet, egzersiz ve ilaçla kolesterolü düşürebilirler.

Kilo kontrol edilmelidir.

Düzenli egzersiz yapılmalıdır. Düzenli egzersiz riski azaltabilir.

Sigara ve alkol gibi zararlı madde kullanımından uzak durulmalıdır.

Sonuç olarak; Sertleşme sorunu iyi bir hasta ve hekim diyalogu ile oldukça başarılı bir şekilde tedavi edilebilen bir problemdir. Altta yatan sebep düzeltildikçe sertleşme bozukluğu da ortadan kalkacaktır. Çeşitli tedavi seçeneği ile hasta ve partnerini yüksek oranda memnun edecek tedavi protokolleri bulunmaktadır. Gerekli durumlarda psikolojik destek, cinsel eğitim ve cinsel terapi de tedaviye olumlu katkı sağlamaktadır.