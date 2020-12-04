Penis kırığı (penil fraktür) nedir, neden olur?

Penis kırığı tıbbi bir acil durumdur. Böyle bir durumda, mümkün olan en kısa sürede üroloji uzmanına gitmeniz gerekir ve ameliyat ihtiyacınız olabilir. Hızlı ve erken tedavi, kalıcı cinsel ve idrar sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir.

Penis kırığının belirtileri nelerdir?

Peniste kırılma olmasının belirtilerini bilmek sorunu çok önceden tanıyabilmek açısından önem arz etmektedir. Çünkü erken dönemde belirtiler tanınabilir ve şüphelenilerek üroloji uzmanına başvurulabilirse sorun büyümeden erkenden çözülebilir. Geç başvurularda sonradan oluşabilecek olumsuzluklar daha da yüksek oranda görülmektedir.

Duyulabilen çıtırtı veya patlama sesi

Ani ereksiyon kaybı

Yaralanmayı takiben şiddetli ağrı

Yaralı bölgenin üzerinde morarma

Bükülmüş penis

Kanama

Zor idrara çıkma



Penis kırığının nedenleri nelerdir?



Penis kırığı ani travma veya penisin bükülmesi sonucu oluşur. Tunika albugineanın altındaki erektil doku da yırtılabilir. Bu doku cinsel uyarı geldiğinde kanla dolup ereksiyon oluşturur.

Penil kırık esnasında üretra zarar görebilir. Üretra penisin içinde bulunan idrarın aktığı kanaldır.



Penis kırığının yaygın nedenleri



Vajinal ilişki esnasında penisin zorla bükülmesi

Düşme, araba kazası, darbe alma, top çarpması

Travmatik mastürbasyon

Penil fraktür için risk faktörleri nelerdir?

Penis kırığı, cinsel ilişkide herhangi bir pozisyonda yaralanmadan kaynaklansa da, bazı uygulamalar olasılığı artırır. Heteroseksüel erkeklerde, kadının üstte olduğu pozisyon olasılığı artırır. Bazı cinsel ilişki pozisyonlarında yaralanma olasılığı yüksektir.

Ortadoğu’da bazı erkekler parmak çıtlatma gibi penislerini çıtlatırlar. Bunu genellikle istenmeyen bir ereksiyonu sonlandırmak, penislerini büyütmek ve uzatmak veya alışkanlık olarak yaparlar. Bu işlem esnasında penis fraktürü olabilir.

Penis kırığının tedavisi nasıl yapılır?

Penis kırığı acil tedavi gerektirir. Şüpheleniyorsanız acil doktora gitmelisiniz. Penis kırıkları üroloji uzmanı gözetiminde takip de edilebilse de genellikle ameliyatla tedavi edilir. Cerrah, tunika albuginea ve korpus kavernozumdaki yırtığı kapatmak için dikişler kullanacaktır. Tedavinin temel amacı, ereksiyon yeteneğinizi eski haline getirmek veya sürdürmek ve idrar fonksiyonunu korumaktır.

Ameliyattan sonra, genellikle 1-3 gün hastanede kalacaksınız. Üroloji uzmanı ağrı kesici ve antibiyotik yazacaktır. İlaçlarınızı doktorunuzun belirttiği şekilde kullanmanız gerekmektedir.

Ameliyattan sonra kırığın tamamen iyileşmesi haftalar ya da aylar alacaktır.



Ameliyattan sonra en az bir ay cinsel ilişki önerilmemektedir. Yaranın iyileşmesine yardımcı olmak için doktorunuza ne yapabileceğinizi sorun.

Genellikle ameliyat erken dönemde yapıldığında oldukça yüz güldürücü olumlu sonuçlanır.

Penis kırığı nasıl önlenir?

Penis yaralanmalarını önlemek için cinsel ilişki esnasında yeterli ıslaklık ve kayganlık olmalıdır. Vajinaya giriş sırasında çok sert ilişki yaralanma ihtimalini artırır.

Cinsel birliktelik sırasında kolay ve rahat pozisyonlar yerine farklı uygulamalar sırasında peniste kırılma olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle zorlayıcı ve travmatik eylemlerden kaçınmak önemlidir.

Ereksiyon halindeyken çok sıkı çamaşır giymekten kaçınmak gerekir. Sıkı giyilen çamaşırlar penisin travmatize olmasını kolaylaştırabilir.

Ereksiyon halindeki penisi darbelerden, dıştan gelebilecek travmatik müdahalelerden korumak da kırık oluşmasını engellemede oldukça önemlidir.

Sağlıklı günler dilerim.