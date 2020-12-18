Penis eğriliği (Peyronie hastalığı) nedir? Nasıl tedavi edilir?

Çoğu erkeğin penisinde hafif bir eğrilik vardır. Cinsel performansla ilgili bir sorun ya da ağrı yoksa bu durum normal kabul edilebilir. Burada önemli olan cinsel birliktelik yaşayan çiftlerin memnuniyet derecesidir.

Bazı erkeklerde ise durumun önemi, kişinin psikolojik durumu ve beklentileri ile yakın ilişkilidir. Bazı erkeklerde ise peniste ciddi bir bükülme söz konusudur. Bu durum cinsel aktiviteye engel olur ve ağrı yapar. Penis eğriliği Peyronie hastalığı dışında, cinsel beraberlik esnasında penis yaralanması veya motorlu taşıt ya da endüstriyel kazalar sonucu oluşabilir.

Peyronie hastalığında penis boyunca bir iltihaplanma süreci ve buna bağlı yara dokusu oluşur. Bu durumun neden ortaya çıktığı tam olarak anlaşılamamıştır. Peniste sertlik tam olarak hissedilebilir veya üzerinde yumrular vardır. Yara dokusu nedeniyle penis bükülür ve kısalır, eğrilik meydana gelir.

Peyronie hastalığı erektil disfonksiyon yani sertleşme bozukluğuna yol açar. Genellikle 45-60 yaş arasındaki erkeklerde görülür ve hastalık ailesel yatkınlık gösterebilir.

Bazı erkek bebeklerde doğumdan hemen sonra görülen penis eğriliği Peyronie hastalığı değildir. Bunun rahim içinde yanlış gelişimden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Peyronie hastalığının belirtileri nelerdir?

Hastaların çoğunda ilk belirti cinsel ilişki esnasında ya da penis sertleştiğinde peniste hissedilen ağrıdır. Belirtiler aniden ortaya çıkabildiği gibi yavaş yavaş olarak da gelişebilir. Penisin ağrılı bölgesi serttir veya yumru hissedilebilir. Bazı erkeklerde ise ağrı yoktur ancak penis eğridir. Bu durum cinsel birleşmeye engel olur. Peyronie hastalığı bir kanser türü değildir.



- Peyroni hastalığının akut fazında:

• Peniste iltihaplanma oluşur ve plak gelişir.

• Penis kıvrılmaya başlar.

• Penis ereksiyon olmadan da acır.

• Yara izleri oluştuğunda ereksiyon ağrılı hale gelir.

- Kronik evrede:

• Akut evreden 12-18 ay sonra başlar.

• Penisteki sert plak ve eğrilik stabilize olur, kötüleşme olmaz.

• Penisteki ağrı azalır.

• Erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu) gelişebilir.

• Peyroni hastalığı genellikle ileri yaş hastalığı olmasına karşı nadiren 20-30 yaşlarda da görülebilir.



Peyronie hastalığı için risk faktörleri nelerdir?

Peniste yaralanmaya neden olan cinsel ya da cinsel olmayan (spor, motosiklet kazası) durumlar. Bağ dokusu hastalığı (Dupuytren hastalığı) ya da otoimmün hastalıklar (Sistemik Lupus Eritamatosus, Schögren hastalığı, Behçet hastalığı).

• Ailede Peyronie hastalığı bulunması.

• İleri yaşta olmak.

• Diyabet ve erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu) olması: Diyabetli hastalarda normal topluma göre 4-5 kat daha fazla görülür.

• Prostat kanseri nedeniyle ameliyat olmak.



Peyronie hastalığının komplikasyonları nelerdir?

• Penis eğriliği nedeniyle cinsel ilişkiye girememe,

• Erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu),

• Kaygı, stres, depresyon,

• Cinsel partnerle ilişkilerde bozulma,

• Çocuk sahibi olamama.

Peyronie hastalığı nasıl teşhis edilir?

Yukarıda saydığımız belirtiler varsa bir üroloji uzmanı ile görüşmeniz uygun olacaktır. Detaylı öykü ve fizik muayene ile genellikle tanı konur. Görüntüleme her zaman gerekli değildir. Sertleşme sorununun sebebini ortaya koymak da plakları göstermek amacı ile penil renkli Doppler ultrasonografi tanıda önemlidir.

Peyronie hastalığı nasıl tedavi edilir?

Tedavinin amacı ağrıyı azaltmak, düz veya düze yakın bir penis elde etmek ve cinsel ilişkiye girme yeteneğini geri kazanmak ve sürdürmektir.

Tedavi cerrahi olmayan ve cerrahi tedaviler olarak ikiye ayrılır. Cerrahi olmayan tedaviler arasında enjeksiyonlar, oral ilaçlar ve tıbbi tedaviler bulunur. Peyronie hastalığı akut fazdayken kullanılabilirler. Akut fazda, intralezyonel enjeksiyonlar adı verilen bir ilacı doğrudan plaklara enjekte etmek mümkündür. Enjeksiyon bölgesi genellikle enjeksiyondan önce uyuşturulur. Bu tedaviler doktor muayenehanesinde yapılabilir. Ağrılı dönemde, ağrıyı azaltmada etkili tedavilerden biri de ESWT şok dalga tedavisidir.

Deneyimli bir üroloji uzmanı, ereksiyon sırasında plağı çıkarmak veya penisi düzeltmeye yardımcı olmak için ameliyat önerebilir. Bu durum genellikle ileri derecede eğrilikleri olan kronik fazdaki hastalar için önerilmektedir. Peyronie hastalığı için farklı ameliyat türleri vardır. Hastalığın ciddiyeti ve süresine göre ameliyat türü belirlenir.







