ESWT şok dalga tedavisi Peyronie hastalığında etkili mi?

İlk olarak vücut dışında üretilen şok dalgaları böbrek taşlarını kırma amacı ile kullanılmıştır. Bu kullanımı ile birlikte böbrek ve idrar yolu taşlarında bir devrim meydana gelmiş daha önceden ameliyat edilen pek çok taş ESWT tedavisi ile tedavi edilmeye başlanmıştır. Üroloji değil böbrek taşlarında göstermiş olduğu bu başarı taklit edilmeye başlanmış ve kısa zamanda ortopedi, fizik tedavi gibi üroloji dışındaki diğer tıp alanlarında da kullanılmıştır. Topuk dikeni, tenisçi dirseği, golfçü dirseği gibi hastalıklar bu tedavi ile iyileşme belirtileri göstermiştir.

Şok dalgaları temelde vücutta bir yenilenme, iyileşme hücrelerinde artış ve beraberinde yeni damarlanma oluşu ile karakterizedir. Böbrek taşlarında iyileştirici etkisi yakından bilinen şok dalgaları kısa zaman içerisinde ürolojide kendine yeni bir alan bulmuş ve erkeklerde sertleşme bozukluğu tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle damar tıkanıklığına bağlı meydana gelen sertleşme bozukluklarında yeni damar oluşumunu artırması amacı ile kullanılmaya başlanmıştır. Tedavinin faydalı etkisi kısa zamanda gözle görülür bir şekilde ortaya çıkmasını takiben ürolojide başka hastalıklarda da etkili olabileceği akla gelmiş ve Peyronie hastalığında kullanılmaya başlanmıştır.

Peyronie hastalığı, sonradan ortaya çıkan ve peniste anatomik yapı bütünlüğünü bozan önemli hastalıklardan biridir. Peniste sertleşmeyi sağlayan kavernöz yapıların etrafını çevreleyen tabaka üzerinde yoğun kireçlenme ile karakterize bir hastalıktır. Hastalığı oluşturan sebepler arasında en çok suçlanan etkenin penis travması olduğu bilinmektedir. Özellikle cinsel birliktelik ya da mastürbasyon sırasında peniste oluşan mikrotravmalar hastalığın başlangıcını tetikleyici özellik göstermektedir.

Hastalığın başlangıç dönemindeki en önemli belirtisi sertleşme anında peniste meydana gelen ağrıdır. Ağrı normalde penis yumuşak iken görülmez. Ancak sertleşme sırasında ereksiyon anında iken ciddi çekme, gerilme ya da yanma tarzında ağrı görülür. Zaman içerisinde bu ağrı giderek artar ve peniste eğiklik ve sertliklerle seyreden klinik tablo oturmaya başlar. Bu süre yaklaşık olarak bir yıl kadar devam etmektedir. Sonuçta aşağıya, sağa, sola veya yukarıya doğru değişik derecelerde eğiklik meydana gelir. Fizik muayenede ise peniste kireçlenme tabakalarından oluşan ve plak adı verilen sertlikler elle muayene ile hissedilir.

Bu yıl içerisinde Avrupa Üroloji Cemiyeti tarafından Peyronie hastalığının özellikle başlangıç ve ağrılı dönemlerinde ESWT şok dalga tedavisinin uygulanabileceği bildirilmiştir. Hastalığın akut faz dönemi olarak bilinen ağrılı dönemde, ESWT şok dalga tedavisi ağrıyı azaltmanın yanı sıra aynı zamanda hastalığın ilerlemesini önlemekte ve peniste oluşabilecek muhtemel bir eğikliğin de önüne geçmektedir.

Daha önceden oluşan plakları eritme konusunda etkileri tartışmalı olmakla birlikte Peyronie hastalığının tedavisinde ESWT şok dalga tedavisinin kullanımının giderek artan bir ivme ile yer alabileceği tahmin edilmektedir. Bugün için hastalığın tedavisinde kullanılabileceği ile ilgili tüm dünyadaki çalışmalardan olumlu geri bildirimler alınmış ve tedavideki seçeneklerde yerini almıştır. Hiç şüphesiz daha fazla sayıda yapılacak olan klinik çalışmalar konuyu aydınlatmada faydalı olacaktır.