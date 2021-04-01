Cinsel ilişki sonrası bel ağrısı

Cinsel ilişki hem erkekte hem kadında normal ve sağlıklı bir aktivitedir. Aslında bir çok çift, ilişkiyi her zamankinden daha güçlü kılan şeyin seks olduğunu söylüyor. Ancak cinsel ilişki esnasında hissedilen rahatsızlıklar kişilerin seksten uzak durmalarına yol açabiliyor. Seksten ağrı nedeniyle uzak duran eş genellikle diğer partner tarafından yanlış anlaşılabiliyor. Sonuçta ilişkilerde sorunlar yaşanabiliyor.

Cinsel ilişki esnasında çiftler pozisyonlarını değiştirebiliyorlar. Farklı bir pozisyon sırt kaslarında gerilmeye ve ağrı duyusuna yol açabiliyor. Cinsel ilişkiye başlamadan önce ısınmamış olmak (yetersiz ön sevişme olma) ve ilişkinin fazla sert yaşanması sırt kaslarının gerilmesine ve ağrı ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu durumda ağrıyı önlemenin yolu daha az acı veren pozisyonda cinsel birliktelik olabilir. İlişki esnasında sırtın altına yastık yerleştirmek bazı kimselerde faydalı olabiliyor. Sırt kaslarının gerilmesinden dolayı ortaya çıkan ağrıyı önlemenin diğer bir yolu ise sırt korsesi kullanmak olabilir.

Bazen çok sert yaşanan bir cinsel ilişkiden sonra vajinal kaslar yırtılabilir. Bu durumda hem vajinada çok şiddetli bir ağrı hissedilir hem de ağrı bele doğru yayılabilir. Bu durumda vajinal kasların iyileşmesini beklemek en akıllı çözüm olur. Beraberinde vajinal kanamanın eşlik ediyor olması durumunda mutlaka bir uzman hekim ile görüşmek uygun olacaktır.

Bazı omurga sorunları seks esnasında sırt ve bel ağrısına neden olabilir. Bunlardan en sık görüleni diskit (omurga aralıklarında iltihaplanma) ve artritdir (romatizma, eklem aralığı iltihabı). Seks esnasında hissedilen şiddetli ağrı hastalığın ilk habercisi de olabilir. Bu durumda derhal doktora başvurarak uygun tedaviyi almak gerekir.

Bazı cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel aktivite esnasında bel ağrısına neden olabilirler. Cinsel organınızdan sarı- yeşil kötü kokulu akıntı geliyorsa, ateş ve bel ağrınız beraberinde varsa mutlaka doktora gitmelisiniz. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar tüm genital sistemi hem kadınlarda hem de erkeklerde enfekte eder. İltihabi tutulum alanlarında yoğun ağrı oluşur ve cinsel aktivite sonrası kronik ağrıların bir bölümünde saptanabilir.

İdrar yolu enfeksiyonları, cinsel ilişki esnasında bel ağrısına neden olan diğer bir durumdur. İlişki esnasında hem kasık bölgesinde hem de bel bölgesinde ağrı hissedebilirsiniz. İdrar yolu enfeksiyonunun belirtileri idrarda yanma, sık işeme isteği, bulantı, karın ağrısı ve ateş olabilir. Bununla birlikte acil işeme ihtiyacı, idrarda kanama, işerken zorlanma, kesik işeme, çatallı işeme ve idrar kalma hissi de idrar yolu enfeksiyonu belirtilerindendir.

Pelvik inflamatuvar hastalık, üst üreme organlarının iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Tipik olarak bel soğukluğu veya klamidya gibi tedavi edilmemiş cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyonun sonucudur. Bu hastalıkta sıklıkla bel ağrısı görülür. Cinsel ilişki esnasında ağrı daha da şiddetlenebilir.

Depresyon ve anksiyete gibi psikolojik sorunlar zaten gergin olan kasların seks esnasında daha da gerilmesine neden olabilir.

Cinsel ilişki esnasında bel ağrısını önlemenin yolları nelerdir?