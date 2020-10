İkiz bebek emzirmenin pratik yolları

Önce hangi bebek?

Önce daha çok yardıma ihtiyacı olanı emzirebilirsiniz. Emzirmeyi yeni öğrendiğiniz dönemde bebekleri teker teker emzirebilirsiniz. Böylelikle her birinin davranışlarını, ihtiyaç ve alışkanlıklarını daha iyi gözlersiniz.



İkizlerden biri, diğerine göre daha kuvvetli emebilir. Bunun sebebi, kuvvetsiz olanın daha az olgun olması, koordineli emmeyi başaramaması ve bu beceriyi kazanana kadar takviyeye ihtiyaç duyması olabilir. Ya da kuvvetsiz olan, barda duran ama içmeyen bir müşteri olabilir. Aktif emip emmediğini her iki bebeğiniz için de gözlemleyin. Birini daha fazla, diğerini daha az memede tutup tutmadığınızın farkında olun. Her iki memeyi, değiştirerek bebeklerinize verin ki, her iki meme laktasyon sürecinin sonunda aynı büyüklükte kalsın. Aksi takdirde, az boşalan meme küçük kalacaktır. Bazı anneler, 24 saatte bir memeleri ve bebekleri değiştirirler. Akılda tutmak daha kolay olabilir.

İkiz bebek emzirme pozisyonları



Futbol topu pozisyonunda üçünüz de sıklıkla rahat edersiniz. Bu aynı anda ikizleri emzirmeye imkan tanıyan pozisyonlardan biridir. Beden ölçülerinize uygun bir emzirme yastığı işinizi kolaylaştırabilir. Ölçüsü bedeninize uygun olmayan bir yastık, işleri zorlaştırır. Emzirme yastığı şart değildir. Özellikle bebekleri tek tek emzirecekseniz hiç gerekmez. Gerekli olan, bilge bedeninizin yeteceği kadarını üretmesine olan inancınızdır.

Kendi kendinizi motive edin

Hamileyken, mavi ya da pembe ya da istediğiniz bir renk kartona, aşağıdaki cümleleri yazıp, hastane odasına tam yatağınızın baş ucuna asmak nasıl olur? Belki evde de en sık baktığınız duvara asabilirsiniz.

"Bebeklerime verebileceğim en anlamlı hediyem, sütüm"

"Tek bir damla sütüm bile, bebeklerimin şifasıdır"

"Her bir damla da 3 milyon antikor var"

Emzirme istasyonu: İhtiyacınız olan tüm malzemelerin, suyunuz, enerji veren sağlıklı atıştırmalıklarınız (evet enerjiye ihtiyacınız ikiz bebeğiniz varsa biraz daha artar) ve dinlendirici bir müzik dinlemek için hoparlörün baş ucu lambasının ve pompanın kurulu olduğu bir alan yaratın. Her şeyin elinizin altında ve hazır halde beklemesi sayesinde, açlık çığlıklarının her iki ağızdan bir anda gelmesi durumunda, eliniz ayağınıza dolaşmamış olur.



Maskeyi önce kendinize takın



Fiziksel ve duygusal destek eksikliği, kendini izole hissetme, uykusuzluk, evde var olan başka ilgi bekleyen bir çocuk ve stres varlığında, ikiz annelerinin doğum sonu depresyona girme olasılıkları artar. Bu nedenle tatlı tatlı yardım isteme becerinizi hamileyken geliştirin. İyi bir planlama yapın. Kim, ne kadar süre size destek olacak, gerekirse tüm arkadaşlarınız için bir nöbet listesi oluşturun ve zaman yönetimini iyi yapın. Eş zamanlı emzirmeler, çift memeden eş zamanlı pompalar, gece bebeklerle birlikte aile boyu yatakta güvenli uyku paylaşımı ve emzirirken aynı anda yapılan şekerlemeler... Kısacası iyi bir zaman yönetimi şart. Beslenme ve uykuya dikkat edin, kendinize zaman ayırmaya çalışın. Bebekleri banyo yaptırırken siz de onlarla birlikte banyo yapabilirsiniz. Böylelikle dinlenmek için kendinize alan yaratmış olursunuz.

Emzirmeyi bıraktınız ve yeniden başlamak istiyorsanız



Evet bunun için hala şans vardır. Doğurmamış kadınların bile emzirebildiğini öğrenmiştik. O nedenle verdiğiniz karardan her zaman dönebilir ve yeniden emzirmeye başlayabilirsiniz. Çünkü prematüre bebeklerde sıklıkla görülen bağırsaklara ait nekrotizan enterekolit (NEC) isimli hastalık, kimi zaman takip eden sepsis, anne sütü alan bebeklerde daha az görülür. Şu an bir sanatçımızın prematüre doğan bebeğinin art arta geçirdiği bağırsak ameliyatları maalesef bu durumdan kaynaklı olabilir. Minicik bedene yüce rabbimin şifasını diliyorum. Aileye de bu zorlu süreci atlatacak sabır ve şefkat diliyorum. Lütfen destek almaktan çekinmeyin. Bir damla anne sütü bile öylesine değerlidir ki... Aşk'la yeniden beslemek için geç değil, tam zamanı!