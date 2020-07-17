Emzirme döneminde sigara ve kafein kullanımı

Sigara: Nikotin maalesef anne sütünde kandan 3 kat daha fazla bulunur. Bebeklerde ani yatak içi ölüm sendromu, büyüme geriliği riski artar. Süt üretiminde azalma görülebilir. Bebeklerin sigara içilen ortamlardan da uzak tutulması gerekir. Eğer siz ya da eşiniz sigara içiyorsa bebeğinizle uyku ve yatak paylaşımı yapmaktan kaçının. Sigara içmeden önce bebeğinizi emzirin. İçtikten sonra mümkünse duş alın ya da kıyafetlerinizi değiştirdikten, elinizi, yüzünüzü yıkadıktan sonra bebeğinizi kucaklayın.

Kafein: Kafeinin, bebeğinizin bedeninden atılması, bir yetişkine göre daha uzun süreyi alır. Bebeklerin bedeninde uzun süreli kaldığı için, düzenli kafein alma alışkanlığı olanlarda, yenisi içildikçe bebeğin bedeninde birikebilir. Bebekte uykusuzluk, huysuzluk gibi durumlara yola açabilir. Uzun süreli kafein alımı, anne sütündeki demiri azaltabilir. Günlük kullanımın 300 mg (3 bardak kahveye eşdeğer) ile sınırlı kalınması önerilir. Eğer uyku problemi yaşayan bir bebeğiniz varsa, günlük tükettiğiniz çikolata, kola, çay ve kahve miktarlarını gözden geçirmenizi öneririm.

Diğer kimyasallar: İçeriğinde DDT, Dioxcin, DDE, BPA, PCB, DEET bulunan tüm içeriklerden kaçınmalısınız.