Emzirirken ağrı hissetme

Bu makalede bu sorunun nedenlerinden biri olabilecek mantar (Candida) enfeksiyonuna yakından bakalım…

Kimler daha dikkatli olmalı?

Candida bedenin nemli ve ıslak yüzeylerinde mesela ağız, vajina gibi mukozada yaşayan bir mantar. Mukozada dost bakterilerimizle birlikte yaşıyor. Ne zaman dost bakteriler azalırsa, Candida o zaman enfeksiyon yaratacak duruma erişiyor. Şekerli beslenmek Candida için zemin hazırlıyor. Antibiotik kullanımı sonrası da Candida kolayca gelişebiliyor.

Özellikle bebeğin ağzında pamukçuk tedavi edilmezse annenin meme ucuna emzirme sırasında bulaşabiliyor. Ya da annenin vajinasında mantar enfeksiyonu varsa (gebelik, bu enfeksiyonun hortladığı bir dönemdir), bebeğe vajinal doğum sırasında geçebiliyor.

Bir başka kaynak ise, emzik ve biberonlar. Hijyenik koşulların zayıf olduğu emzik kullanımlarında, bebeğin ağzından, meme ucuna bulaşması kolay. Emziğin yapıldığı lateks materyaline mantar kolayca tutunuyor ve kaynatmaya rağmen kolayca ölmüyor.

Bir başka neden de yakın zamanda bebeğin pişik geçirmiş olması. Bebeğin elleri ya da bez değişimi sırasında annenin tırnak araları ve parmak yüzeyine yerleşen mantar, el yıkamaya dikkat edilmediğinde kolaylıkla meme ucuna bulaşıp, son derece ağrılı emzirme seanslarına neden olabiliyor.

Mantar aileyi ilgilendiren bir sorun

Candida bir aile hastalığı çünkü aile üyeleri arasında kolayca bulaşabiliyor. Özellikle emzirme ve cinsel ilişki sırasında, mukozaya yerleşmiş mantar eşe ya da bebeğe geçebiliyor. Dolayısıyla tedavide diğer aile üyeleri de dikkate alınarak, hekim yönlendirmesi ile antifungal ilaçlarla vakit kaybetmeden tedaviyi gerektiriyor.

Meme ucunda ağrı

Emzirme konusunda ağrı yaşayan annelere tavsiyem, emzirme pozisyonundan kaynaklı ağrı duyabileceklerini unutmamaları. Mümkünse doğum öncesi bir emzirme eğitimine katılmaları. Böylelikle doğum sonrası pek çok sorundan da korunmaları mümkün. Ayrıca bu eğitimlerde günlük meme bakımı ve gelişebilecek sorunlara karşı koruyucu tedbirler de konuşulabiliyor. Mesela mantara neden olabilecek yukarıda saydığım durumları doğumdan önce öğrenmek, anneyi ve hatta tüm aileyi bu sorundan koruyabiliyor.