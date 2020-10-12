Hamilelikte veya doğumda ya da doğumdan hemen sonra kaybedilen bebeklerin hayatlarını anmak için “Bebek Kaybı Farkındalık Haftası” her yıl dünya genelinde 9 - 15 Ekim’de kutlanıyor.

Bebek Kaybı Farkındalık Haftası, birçok insanın gebelik ve bebek kaybından sonra yaşadığı tecrit duygularına eş, aile, arkadaşlar ekseninde yakından bakarak, bunun zihinsel sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekmek ve ailelere destek olmak amacıyla bir dizi etkinliklerin düzenlendiği bir hafta.

İsmi bile yok

Maalesef bu kayıplar için kullanılan bir kelime dahi çoğu kez olmaz. Annesi ölmüş kişiye öksüz, babası ölmüşe yetim, kocası ölmüşe dul denirken, bebeği ölmüş kişi için kullanılan bir kelime dahi yoktur. Bu “yok sayma”, acıyı görmezden gelip halının altına süpürme maalesef var olduklarını inkar için yeterli değil. Çoğu kez karnında bebeğini kaybetmiş annelerden “karnımda bir boşluk varmış gibi hissediyorum” ifadelerini duyarım.

Bu zorlu sürecin ebeveynlerde yarattığı psikolojik yıkımlar, depresyon ve anksiyete bozukluklarına yol açabilir. Kaybedilen bebekler için mumlar yakılır, resimler çıkarılır sandıklardan. Anılar, dile gelmeyi, kalpten akmayı bekleyen her ne varsa, sözlerle, gözyaşlarıyla beden bulup akar. Kayıp yaşamış aileler kendi hikayelerini anlatırlar. Benzer hikayeleri olan aileleri bir araya getiren etkinliklerde destek grupları oluşturularak, acıların yükü hafifletilmeye çalışılır, kayıplar onurlandırılır.

Işık dalgası

9-15 Ekim haftası Bebek & Gebelik Kayıpları Anma Günü’dür. 2020 yılı için saat 19’da aynı anda, pek çok yerden, farklı dillerden, farklı kültürlerden olan insanlar kayıpları için mum yakacak ve evrensel bir ışık dalgası oluşturulacak. Bunun için sosyal medyada saat 19’da #WaveofLight etiketiyle resimler ve duygular paylaşılacak. Kayıplar yâd edilecek, onlar için bir ışık yakılacak ve onurlandırılacaklar.

Pandeminin etkisi duygusal desteği zorlaştırıyor

Bu sene pandemi nedeniyle bu kaybı yaşayanların bir araya gelmesinin oldukça zor olduğu günümüz koşullarında, çoğu etkinlik online platformlarda yapılmakta. Eğer sende güvenli bir destek alanında olup kucaklanmak ve acını paylaşmak istersen, bir mum da sen yakmak istersen online bir araya geleceğimiz destek çemberlerine beklerim.

Rozetler renk değiştirecek



Kayıpları ifade etmek ve bu haftaya dikkat çekmek için rozetler mavi ve pembeye büründü. Bebek Kaybı Farkındalık Haftası'nı desteklemek için kamu binalarının yaktığı ışık sayısında 2017'de 71'den, 2019'da 267'ye bir artış görüldü. Kişisel olarak bu farkındalık haftasını desteklemek isteyenlere pencerelerinden yansıyacak şekilde ışıklarının pembe ve maviye dönüştürülmesi çağrısı yapıldı. Sosyal medyada yaymak isterseniz, aşağıdaki sosyal medya kitini kullanabilirsiniz.