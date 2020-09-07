MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriProf. Dr. Güliz Onat Anne sütünde covid antikoru bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler>Yazarlar>Prof. Dr. Güliz Onat>Anne sütünde covid antikoru bulundu
Yazarlar
Hürriyet Aile Özel, Fotoğraf: Alamy
07.09.2020 - 11:06 |  Son Güncelleme:

Anne sütünde covid antikoru bulundu

Prof. Dr. Güliz Onat
Prof. Dr. Güliz Onat
Uluslararası Emzirme Danışmanı Hamile&Cinsel Sağlık&Pilates Eğitmeni
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Prof. Dr. Güliz Onat
Prof. Dr. Güliz Onat
gulizonat@hotmail.com
Anne sütünde covid antikoru bulundu
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz günlerde Hollandalı bilim insanları Covid-19 virüs testi pozitif çıkan kadınların anne sütünde koronavirüs antikorları bulduklarını açıkladı. Bu umut vaat eden haber, başta uluslararası anne sütü savunucu örgütleri olmak üzere Hollanda basınında geniş yankı buldu.

Araştırma ekibinin başındaki Hans van Goudoever, "Sütü içerken antikorların kendilerini, bedendeki mukoza zarının yüzeyine bağladığını düşünüyoruz. Virüs, hücre içine giremeden önce bu antikorlar tarafından yok ediliyor" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü temkinli

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, koronavirüse tepki veren antikorlar anne sütünde bulundu. Ancak ne kadar güçlü oldukları, ne kadar süre aktif oldukları ve Covid-19'a karşı koruyup koruyamadıkları henüz netliğe kavuşmuş değil. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından beri emzirmenin ara verilmeden devam edilmesini tavsiye etmişti.

DSÖ’nün Gıda ve Beslenme Eylemi birimi başkanı Dr. Laurence Grummer-Strawn, "DSÖ, kesinlikle emzirmenin devam etmesi gerektiğini söyleyen önerilerinde çok net davrandı. Dünyanın herhangi bir yerinde anne sütü yoluyla herhangi bir (Covid-19) bulaşma olduğunu asla belgelemedik" dedi.

Enfeksiyondan korunmak için duyarlı gruba anne sütünü içirilmesi gündemde

Hollandalı araştırma ekibi şimdi sütün ikinci dalga sırasında savunmasız kişilerde (yaşlılar, kronik hastalığı olanlar) koronavirüs enfeksiyonlarını önlemek için kullanılıp kullanılamayacağını araştırıyor. Antikorların sütün pastörize edilmesiyle yok edilmediğini zaten biliyoruz.  

Araştırmacılar bir kampanya başlatarak, annelerden sütlerini bağışlamalarını istemişlerdi. Hedefleri 1000 kadının sütünü toplamaktı. Bu kampanya ulusal basında yer alır almaz 5000’den fazla kadın harekete geçti.

Anne sütü ile bulaşma gösterilemedi

Bu yazıyı hazırladığım tarih olan 5 Eylül 2020 tarihine dek yapılan araştırmalarda, anne sütüyle virüs bulaşmasına dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Hatta 19 Ağustos’taki ilk açıklamaya göre, anne sütü yalnızca bebeklere değil, risk altındaki diğer insanlara da şifa olacak gibi görünüyor.

False
Prof. Dr. Güliz Onat
Prof. Dr. Güliz Onat
Uluslararası Emzirme Danışmanı Hamile&Cinsel Sağlık&Pilates Eğitmeni
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Uzmanlardan hayati uyarı! Belirtilerin ortaya çıkmasını beklerseniz...
Diyabet hastalığı göz sağlığını nasıl etkiler?
Koronavirüs nedeniyle sağlık sorunları ve tedavi süreçleri aksatılmamalı
Farklı belirtileri olabiliyor! Erken dönemde teşhis edilmediğinde...