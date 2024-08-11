Üretrit belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

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Sıklıkla cinsel yolla bulaşan enfeksiyon ajanlarına bağlı oluşsa da cinsel temas dışı oluşan enfeksiyonlar, alerji, travma, tümör, kimyasal tahriş gibi durumlarda bu hastalığa yol açabilmektedir.



Bu hastalığa en sık yol açan etkenler; gonore (bel soğukluğu), klamidya, mikoplasma, ureoplasma ile çeşitli viral ve paraziter ajanlardır.



Üretrit belirtileri nedir?



Bu hastalığın tipik belirtileri genital bölgeden (penisten veya vajinadan) akıntı, sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, idrar yapmakta güçlük ve idrar kanalında kaşıntıdır. Bel soğukluğunda oluşan akıntı yoğun, irinli ve yeşil renkli iken, diğer tiplerde şeffaf ve daha az miktardadır.



Üretrit tanısı nasıl konulur?



Üretral akıntı örneğinin mikroskobik olarak incelemesinde iltihap hücrelerinin görülmesiyle üretrit tanısı konulur. Hangi enfeksiyon ajanından kaynaklandığını anlamak için ilk olarak gram boyama yapılır. Gram boyamada gram negatif diplokok bakteriler görülürse etken Gonore (Bel Soğukluğu) olarak kabul edilir. Görülmezse nongonkoksik üretrit (klamidya, mikoplasma, ureoplasma, virüs, parazitler vb) olarak kabul edilir. Bir parazit olan trikomanas direk mikroskop altında izlenebilmektedir. Antikor testleri, PCR ve akıntı kültürü gibi yöntemlerle etken ajan ortaya konabilmektedir.

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Üretrit tedavisi nasıl yapılır?



Tespit edilen etkene yönelik duyarlı antibiyotik tedavisi başlanır. Eş tedavisi mutlaka yapılmalıdır. Ama tedavide esas amaçlanan “güvenli cinsel ilişki yani korunma” olmalıdır. Tedavi edilmediği takdirde kısırlık, idrar yolu darlıkları, prostat iltihabı, kalp zarı iltihabı, testis iltihabı, menenjit gibi komplikasyonlara yol açabilir.

Kadınlar mı daha fazla risk altındadır, erkekler mi?



Cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından korunmasız ilişki durumunda hem erkekler hem de kadınlar risk altındadır; erken tanı ve tedavi her iki cinste de oldukça önemlidir. Ancak HIV ve hepatit gibi virüslerin erkekten kadınlara bulaşının kadından erkeğe bulaşa göre daha kolay olduğu görülmüştür. Bu durum erkekte üretranın daha uzun olmasına ve sekresyonların kadına geçişinin daha kolay olmasına bağlanmaktadır. Yine oldukça sık izlenen HPV enfeksiyonları serviks yani rahim ağzı kanseri riskini arttırdığı için kadınlarda ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Erkeklerde penis kanseri riskini arttırsa da bu kanser türü çok nadir izlenmektedir.